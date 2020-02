Eduardo Bhatia dice que lo planteado por AAV sobre votación Estadidad Sí o No eran "Reflexiones" no estrategia

SAN JUAN (CyberNews) - El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, calificó el lunes como “una metáfora” las expresiones del candidato a la comisaria residente en Washington, Aníbal Acevedo Vilá sobre lo que se debe hacer con la papeleta de la consulta Estadidad Sí o No.

“No nos podemos perder en el bosque. Yo siempre creo que aquí hay un grupo de gente que se dedica a confundir al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que el Partido Nuevo Progresista se ha convertido hoy- sabiendo que tiene un tema fundamentalmente que no se puede resolver en su gobernanza interna-acuden a un plebiscito Estadidad Sí o No si el aval del Congreso. Eso es mentirle al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué estrategias se van a llevar en febrero para eso? Pues ayer se discutieron unas reflexiones y otra gente tendrá otras reflexiones en el futuro”, dijo Bhatia en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre si entonces “la reflexión” hecha por Acevedo Vila constituye la estrategia del Partido Popular Democrático (PPD) sobre la consulta, Bhatia contestó que “hace tiempo se decidió que el asunto del status inicialmente lo iban a dirigir (el representante Rafael) Tatito Hernández y el compañero Acevedo Vilá. Ellos dos están desarrollando sus estrategias y ayer estaban dando un informe sobre qué es lo que están haciendo localmente como fuera”.

“¿Pero si está a cargo de la estrategia y le está dando un informe al Consejo General de cuál es la estrategia del Partido?”, se le preguntó.

“Es que no están tomando decisiones. Lo que están es haciendo un informe de lo que han hecho”, eso es todo… Pero en ningún momento se trabajó eso como la estrategia del Partido Popular. Por lo menos, esa es mi impresión de lo que pasó ayer allí”, contestó.

Durante la reunión del Consejo General el domingo en Humacao, Acevedo Vilá expresó sobre la votación Estadidad Sí o No que “si llegaran a entregarnos esa papeleta, lo que tenemos que estar seguros de aquí hasta ese día es que todo el mundo sepa que esa papeleta no vale ná’. Y una vez todo el mundo sepa que la papeleta no vale ná’, antes de ese día decidimos que hacemos con la papeleta. Si le pegamos fuego, si no las robamos, lo que sea. Pero no empiecen a discutir eso ahora. En esta etapa lo que hay que hacer es desprestigiar este proceso, que arranca desprestigiado”.