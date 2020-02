Secretario de Agricultura no descarta demanda por difamación por referido del que aún desconoce detalles

SAN JUAN (CyberNews) - El secretario del Departamento de Agricultura, (DA), Carlos Flores Ortega dijo el martes que no descarta entablar por una demanda por las alegaciones que desembocaron en un referido al Departamento de Justicia (DJ), del que aún desconoce su razón a pesar que el organismo no halló causa en su contra.

“Eso es parte de lo que está siempre en el camino de estos sucesos. Uno no puede descartar nada. Uno no sabe, pero la difamación es un delito. Eso está claro y está establecido en las leyes. Todavía no sé ni qué era lo que estaban diciendo de mí. Tengo que averiguar primero para ver con qué intención, qué fue lo que pasó o qué era lo que se quería hacer”, dijo Flores Ortega en entrevista radial (NotiUno) cuando se le preguntó directamente si no descartaba entablar una demanda.

La secretaria del DJ, Dennise Longo Quiñones, dio a conocer el lunes, que la División de Integridad Pública no encontró causa para recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar a Flores Ortega.

El titular del DA dijo que ha estado investigando diversos sectores y que algunas personas están preocupadas por sus acciones. “Eso va a alertar y van a hacer este tipo de cosas pero eso no nos puede desalentar, desanimar, ni coger miedo. Hay que seguir con más fuerza haciendo lo que uno tiene que hacer”, sostuvo.

El funcionario dijo que no tiene ninguna molestia con la gobernadora, Wanda Vázquez Garced por hacer el referido al DJ, pues hizo lo que correspondía. “No me puedo molestar porque yo como administrador si tengo alguna sospecha o me llega alguna información también hago lo propio”, afirmó.