Luis Vega afirma Sanders impulsa misma agenda justicia social que Muñoz Marín

San Juan, 26 feb (EFE News).- El representante por acumulación, Luis Vega Ramos, hizo este miércoles un llamamiento para votar por el senador estadounidense Bernie Sanders, para candidato a presidente de Estados Unidos en las primarias demócratas que se llevarán a cabo el 29 de marzo e indicó que impulsa la "misma agenda de justicia social de Muñoz Marín".

"Bernie Sanders es un amigo leal y verdadero de Puerto Rico. Ha sido nuestro aliado y luchador más consecuente en Washington, DC en estos años difíciles. Combatió PROMESA y a la Junta de Control Fiscal. Ha luchado contra el racismo y discrimen de Donald Trump hacia los puertorriqueños; presentó un plan justo para la reconstrucción económica y social de Puerto Rico y está en la mejor posición de derrotar a esta administración prejuiciada y odiante que controla la Casa Blanca," afirmó Vega.

También reveló que apoyó al senador Sanders en el 2016 y fue delegado a favor de dicha candidatura en la Convención Demócrata de dicho año celebrada en Philadelphia.

Vega comparó las posturas de Sanders con las del exgobernador de Puerto Rico y fundador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Muñoz Marin.

"Bernie cree exactamente en lo mismo que Luis Muñoz Marín defendía. Justicia social. Que hay que hacerle frente a los grandes intereses, antes los centralistas, hoy Wall Street, que quieren poner sus ganancias desmedidas por encima de las necesidades básicas de la gente de a pie. Que la salud y la educación universitaria son derechos humanos que no se le pueden menoscabar a nadie por consideraciones mercantilistas", dijo en un comunicado.

"Para construir un tejido social saludable hay que hacerle frente a los apetitos desmedidos de los que Muñoz llamó los colmillús. En eso cree Bernie Sanders y en eso creemos nosotros. En fin, que todo ser humano en este planeta tiene derecho a una cuota innegable de pan, tierra y libertad. Por eso hay que apoyarlo," afirmó Vega.

El legislador hizo un llamado específico a derrotar la candidatura de Mike Bloomberg a través de un voto por Sanders.

"El señor Bloomberg está gastando una millonada en anuncios para hacernos creer que es nuestro amigo. No lo es. Él favorece que la Junta de Control Fiscal se mantenga castigándonos. Es el candidato de Wall Street y de los fondos buitres. No es nuestro amigo. Bernie Sanders si lo es", subrayó.

"Como soberanista, siempre he estado reacio, como muchos puertorriqueños, a participar de las llamadas primarias presidenciales en Puerto Rico. Hice una excepción pensada en 2016 para apoyar a Sanders y para cumplir con la enseñanza de mi Viejo: uno es amigo de sus amigos, aun cuando sea inconveniente. No me arrepiento. Hoy me reafirmo en ese apoyo a Bernie Sanders, no sólo porque es bueno para Puerto Rico, sino porque es la persona idónea para derrotar al fanfarrón de Donald Trump," añadió.

Vega añadió que ya se comunicó con la campaña del senador Sanders y que se está integrando a la misma en todas las formas que se le requiera.

"Le manifesté a Carmen Yulín y a otros en la campaña de Sanders mi disposición a trabajar en este esfuerzo en Puerto Rico y donde quiera que se entienda que soy útil. Derrotar a Trump y sustituirlo con una persona y una agenda solidaria es una responsabilidad de todos los seres humanos de buena voluntad," concluyó Vega.