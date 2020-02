Presidente Cámara se niega a reducción presupuesto terapias niños especiales

San Juan, 26 feb (EFE News).- El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, informó este miércoles, que ese cuerpo legislativo no reducirá los fondos que recibe el Departamento de Educación destinados a proveer terapias mediante el mecanismo del remedio provisional a los estudiantes de educación especial.

El líder legislativo también enfatizó que evaluará todo desembolso y relocalización de fondos en dicho departamento para asegurase que ningún niño se quede sin los servicios terapéuticos que estos necesitan para mejorar sus vidas académicas y ocupacionales.

"Sencillamente no, no vamos a permitir reducciones en los niveles de fondos que se establecen para brindar terapias a los estudiantes de educación especial, incluyendo aquellas mediante el remedio provisional. Eso no lo vamos a permitir. El nivel de fondos continuará. Esto es algo que hemos garantizado desde que asumimos la presidencia en el 2017, protegiendo estas partidas en los tres presupuestos que hemos aprobado, incluyendo fondos para la educación alternativa", dijo el presidente de la Cámara.

"Reconocemos que existen menos estudiantes en el sistema de enseñanza publica, incluyendo aquellos en el programa de educación especial, y que la Junta de Supervisión Fiscal está buscando recortar, pero reiteramos que los niveles, esa fórmula que se desarrolla para destinar fondos a diferentes áreas que atiende a estos extraordinarios jóvenes, no será trastocada de ninguna manera", agregó Méndez.

De esta forma el presidente cameral respondió a las inquietudes levantas por un grupo de terapistas y padres de niños con necesidades especiales en torno a una posible reducción del presupuesto de unos 38 millones, hasta los 420 millones, asignados este año fiscal a la Unidad Secretarial del Procedimiento Administrativo de Querellas y Remedio Provisional, de donde sale los fondos para costear las terapias mediante el remedio provisional.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, 'PROMESA', Antonio Soto apoyo la posición del presidente.

"Nuestro compromiso con la niñez de Puerto Rico y su educación son las más alta prioridad en nuestra función legislativa, mucho más con la población de educación especial. En la Comisión de hacienda trabajaremos para identificar los recursos que sean necesarios para que nuestros niños no se vean afectados. El país puede estar seguro de eso", dijo Soto.

También lo hizo el presidente de las comisiones de Educación Especial y Personas con Discapacidades y la de Educación, Arte y Cultura, Rafael Rivera.

"Es inaceptable que, por una determinación desde una oficina en San Juan, se siga sacrificando a los niños de Educación Especial, y que sean ellos los que tengan que perder servicios esenciales para atender sus condiciones", dijo.

"A raíz de lo que ha trascendido en los medios en torno al presupuesto y servicios del Programa de Educación Especial, nuestra Comisión estará citando a vista pública, con carácter de urgencia al Secretario de Educación y al Secretario de Educación Especial para que bajo juramento indiquen como se llegó a esta determinación. Una vez más, queda demostrado que todo se mide en dólares y centavos, cuando la prioridad debe ser atender las necesidades de esta población como merecen", expresó Rivera.

El mecanismo del remedio provisional fue creado mediante tribunal como parte del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez.

A través de ese mecanismo, los padres contratan a proveedores para atender a los estudiantes cuando el Departamento reconoce que no puede brindarles los servicios que necesitan mediante las corporaciones o especialistas que tiene contratados.