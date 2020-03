Anuncian 7,9 millones de dólares para investigación y salud en Puerto Rico

San Juan, 2 mar (EFE News).- La comisionada residente de Puerto Rico en Washington DC, Jenniffer González, anunció la aprobación de 7.903.829 dólares en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) federal para servicios sociales y de cuidado a niños, investigación y salud.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias asignó 281.900 dólares en fondos federales al municipio de Utuado como parte de las asignaciones de Asistencia por Desastre a Centros Head Start dentro de la categoría de servicios sociales, informó este lunes en un comunicado.

Asimismo, la Oficina de Head Start de la Administración de Familias y Niños asignó 1.655.178 dólares al Christian Military Academy, INC. bajo los fondos Head Start y Early Head Start en la categoría de servicios sociales.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo quedan a la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

Bajo los fondos asignados por HHS por parte de la oficina de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades /CDC-NCCDPHP National Center for Chronic Diseases Prevention & Health Promotion (DP), el Departamento de Salud de Puerto Rico recibió 1.080.110 dólares para investigación dentro del programa "CDC-RFA-DP19-1901.NU58 Prevention and Control of Chronic Disease and Associated"

Por otro lado, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos asignó 850.000 al municipio de San Juan para el programa "Ending the HIV Epidemic: A Plan for America Ryan White HIV/AIDS Program Parts A and B".

Del mismo modo, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos asignó 4.036.641 al Centro 330 HPM Foundation, Inc bajo la categoría de servicios de salud.

A estos centros se les conoce como Centro 330 porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica accesibles.