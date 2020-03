Miriam Ramírez de Ferrer cabildeará contra el plebiscito

LA FORTALEZA (CyberNews) – La exlegisladora Miriam Ramírez de Ferrer expresó el lunes que cabildeará en contra del plebiscito estadidad si o no.

“Yo creo que no debieran poner la estadidad en la mesa y que, si se descarta la estadidad por otras razones políticas, en pleno año político. Puede ser que a la gente no les guste los candidatos del PNP o lo que sea, ‘whatever’ y de momento salga el no, pues ya descarta la estadidad por cien años porque esos serán las primeras planas en Estados Unidos y la gente, pues, tú no vas a lograr a que se motiven en hacer nada porque ya el pueblo habló. Yo creo que debieron consultar al pueblo qué tipo de fórmula querían y yo hubiera sugerido 20 mil cosas mejores que esa”, dijo Ramírez de Ferrer a periodistas.

“Yo sí voy a dejar saber en Washington mi objeción al contenido de ese plebiscito”, añadió.

Las expresiones de la exlegisladora se dieron posterior a una reunión que sostuvo en La Fortaleza con la gobernadora Wanda Vázquez Garced.