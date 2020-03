René, nuevo sencillo de Residente arrasa a nivel mundial

San Juan, 2 mar (EFE News).- "René", el nuevo sencillo del puertorriqueño Residente ha alcanzado un impacto mundial desde que el jueves saliera a la luz convirtiéndose número uno en tendencia en Estados Unidos y en todo el mundo en YouTube.

Hoy, el vídeo musical "René" tiene más de 32 millones de visualizaciones desde su lanzamiento el pasado 27 de febrero.

El vídeo es el número uno en YouTube en Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador y Uruguay.

El vídeo de Residente se une a la lista de los vídeos musicales más populares del mundo actualmente junto a otros artistas como Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Bieber, BTS, Shawn Méndes y muchos más, informó este lunes en un comunicado Sony.

Sigue siendo el número dos en Chile y España, y crece en Canadá y Australia.

El vídeo musical de Residente "René" es el segundo vídeo más visto en YouTube en las últimas 24 horas en todo el mundo.

Además a través de sus redes sociales, Residente se ha ganado el apoyo y la admiración de compañeros de profesión y amigos como: Bad Bunny, Camila Cabello, Rosalia, Shakira, Karol G, Kany García, Alejandro Sanz y más.

En el mismo se abre en canal sobre su vida personal y de cantante, así como sobre las fases personales por las que ha pasado estos años de carrera y entre ellos reconoce haber sufrido una depresión.

Tal y como escribió en un tweet tras la salida del sencillo "una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porque. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema".

La canción ha roto barreras al ser un sencillo narrativo de más de siete minutos en una balada a piano realizada por un artista internacional latino urbano y se aleja de la música urbana y reggaetón .

El vídeo fue rodado en su ciudad natal Trujillo Alto de Puerto Rico, y en el mismo presenta a su pequeño hijo, Milo.

Actualmente, Residente está trabajando en su segundo álbum en solitario, que se lanzará este año.

El próximo 7 de marzo, se presentará junto a la Filarmónica de Los Ángeles.