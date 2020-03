Intención de voto pareja entre Vázquez y Pierluisi para las primarias del PNP

San Juan, 3 mar (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, y Pedro Pierluisi, quien fuera representante de la isla ante el Congreso estadounidense en Washington, cuentan con una intención de voto muy pareja de cara a las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) que se disputarán en junio próximo.

El Nuevo Día, el principal diario de Puerto Rico, divulga este martes una encuesta en que los afiliados al PNP otorgan prácticamente el mismo resultado a ambos de cara a la cita en la que se decidirá el candidato que la formación que defiende la plena anexión a Estados Unidos pondrá frente al Partido Popular Democrático (PPD).

La encuesta refleja que la jefa del Ejecutivo cuenta actualmente con 48 % del respaldo de los electores, mientras que el 47 % dice apoyar a Pierluisi.

Del 5 % restante, un 2% se decanta por votar por otro candidato y el restante 3 % no tiene decidido su voto.

El resultado difiere mucho de la encuesta que se dio a conocer en noviembre pasado, ya que en ese momento Vázquez no había anunciado aún su aspiración a ser la representante del PNP para los comicios del próximo noviembre.

El 45 % de los encuestados entonces se mostró partidario de Pierluisi y el 35 % por la representante de la isla ante el Congreso, Jenniffer González, mientras que el resto fue para candidatos menores.

La encuesta revelada indica que si Pierluisi se convirtiera en candidato, 49 % de los electores inscritos afiliados al PNP casi seguro que le votarían en las elecciones, mientras si lo fuera Vázquez serían 39 % de los electores inscritos afiliados al PNP los que casi seguro votarían por ella.

En cuanto a la intención de votar en las primarias, 71 % de los electores inscritos afiliados al PNP señalaron que acudirán a las urnas en junio.

Respecto a la valoración que dan los afiliados a la preparación de cada candidato respecto a determinados asuntos, Pierluisi lleva ventaja sobre Vázquez.

En relación a la situación económica, sale mejor parado Pierluisi, y en los temas de seguridad y la criminalidad también.

La encuesta también se adentra en la gestión de la gobernadora, ya que un 43 % la aprueba, frente al 38 % del sondeo de noviembre.

Por contra, un 31 % desaprueba su labor en la actualidad, en contraste con el 24% que la rechazaba hace cuatro meses.

La encuesta se realizó entre los pasados días 21 y 25 de febrero por medio de entrevistas personales realizadas por toda la isla sobre una muestra de 1.000 participantes elegibles para votar. El margen de error es del 3,1 %, según el rotativo.

"Me sorprende el resultado de la encuesta porque no es consistente con lo que he visitado en la calle", señaló Pierlusi a El Nuevo Día al ser interrogado sobre su primera impresión.

"He compartido con las bases del partido y lo que yo veo en la calle, y lo que he visto en las encuestas es que tengo una ventaja bien cómoda", aseguró Pierluisi, y aladió que, no obstante, es algo que se toma como algo positivo, ya que como matizó es importante que "mi geste esté bien activa".

"Yo estoy 24/7, no como antes, y por lo tanto voy arreciar el paso de cara a las primarias", sentenció.

Dijo que en las encuestas a las que ha tenido acceso gana por una diferencia de 7 a 3 entre los afiliados al PNP.

La gobernadora, por su parte, señaló que los resultados reflejan la voluntad del pueblo de Puerto Rico y que se trata del fruto de un trabajo duro.

"El mensaje de estabilidad y progreso ha llegado al pueblo, que es quien se expresa, por lo que estoy muy contenta", sostuvo Vázquez.

La jefa del Ejecutivo indicó que opina que las encuestas son una herramienta de trabajo importante, pero que lo que más valora es el cariño que obtiene de todos los puertorriqueños cada vez que se desplaza por la isla.

Miembros de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes expresaron tras conocer el resultado de la encuesta que el respaldo a la candidatura de Pierluisi para la gobernación de Puerto Rico es abrumador dentro de la formación, cerrando así filas con las expresiones del presidente de dicho cuerpo legislativo, Carlos Méndez, quien aseguró que la calle está con Pierlusi.