Megan Fox, Emile Hirsch y Bruce Willis participarán de filme en Puerto Rico

San Juan, 6 mar (EFE News).- Los actores estadounidenses Megan Fox, Bruce Willis y Emile Hirsch participarán en la filmación en Puerto Rico de la película "Midnight in the Switchgarass", producida por la empresa local The Pimienta Film Company.

En un comunicado de prensa, la empresa local, cuyo principal ejecutivo es Luillo Ruiz, indicó que ya Fox y Hirsch están en la isla, y que Willis se unirá "en los próximos días" al elenco protagonista de la película que arrancará a filmarse "a partir de esta próxima semana".

"Midnight in the Switchgrass" marca el debut de Randall Emmett como director.

Emmett es ya un veterano productor, asociado a Emmett Furla Oasis Films (EFO Films), que ha producido junto a su socio George Furla más de 100 películas, incluida la recientemente nominada al Oscar "The Irishman".

Sin embargo, en esta ocasión Emmett se aventura por primera vez en el rol de director con este "thriller" que narra la historia de unos agentes federales que se lanzan a investigar varios casos de asesinatos de mujeres sin resolver.

"Estoy realmente emocionado de trabajar en Puerto Rico nuevamente. Para mí es un sueño hecho realidad, después de producir más de 100 películas, vivir mi primera experiencia como director aquí en esta hermosa isla", dijo Emmett.

"Desde la primera vez que trabajé con el equipo de The Pimienta Film Company, me sorprendió gratamente conocer a un talento local tan altamente calificado. Así que cuando leí por primera vez el guión de esta película, supe que Puerto Rico era el lugar indicado para filmarla", afirmó.

La película cuenta con un presupuesto que supera los 15 millones de dólares y será estelarizado por Fox y Willis en conjunto con Hirsch, quien formó parte del reparto de la también nominada al Oscar "Once Upon a Time in Hollywood", dirigido por Quentin Tarantino.

Ruiz, por su parte, explicó que siguen trabajando arduamente para mantener la industria del cine activa en Puerto Rico.

"A pesar de que los productores estamos confrontando serias demoras en la emisión de los créditos contributivos que viabilizan el financiamiento de estos rodajes, seguimos asumiendo los riesgos financieros porque reconocemos lo que esta industria representa en la economía y la importancia de que se mantenga productiva", sostuvo.

"No menos importante, sabemos que nuestro talento local necesita seguir teniendo un taller donde generar sus ingresos", afirmó el productor.

Ruiz, a su vez, dijo que este filme generará un estimado de más de 600 empleos directos y cerca de 2.370 empleos indirectos para talentos y proveedores de servicios locales.

Por otra parte, Ruiz dijo estar "entusiasmado" por trabajar por segunda ocasión con Willis, conocido por sus actuaciones en las secuelas de "Die Hard", "Pulp Fiction", "12 Monkeys", "The Fifth Element", "Sin City", "Armagedon", entre otras.

Se estima que la producción de "Midnight in The Switchgrass" durará sobre dos meses.

La filmación se estará llevando a cabo en varias localidades de los municipios de San Juan y Dorado.