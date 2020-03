Jennifer González, reelegida presidente republicanos de P.Rico y alaba EE.UU.

San Juan, 8 mar (EFE News).- El Partido Republicano de Puerto Rico ratificó una nueva directiva durante la Asamblea Estatal de cara a las elecciones nacionales del 2020 en donde la comisionada residente, Jenniffer González, fue reelecta a un segundo período como responsable del partido y donde resaltó que Trump es el presidente estadounidense que más fondos ha destinado a la isla.

En un acto celebrado en Guaynabo, también se eligió al cargo de primer vicepresidente al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, y al cargo de segundo vicepresidente, fue electo José Meléndez.

Zoraida Fonalledas y el exgobernador Luis Fortuño, fueron ratificados como National Committeewoman y National Committeeman, respectivamente.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

En su alocución destacó los avances que en su opinión ha cosechado la administración republicana en EE.UU. a favor de los latinos y las mujeres.

Como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la comisionada destacó también las que consideró, aportaciones del Partido Republicano al movimiento de igualdad de la mujer.

Entre las aportaciones del Partido Republicano al movimiento de igualdad de la mujer, destacan, dijo, que el Partido Republicano endosó la Enmienda de Igualdad de Derechos cuatro años antes que los demócratas, en el 1940; fue una republicana la primera congresista Jeannette Rankin; y otra republicana Margaret Chase Smith, la primera mujer en ganar elecciones tanto en la Cámara como en el Senado de Estados Unidos y la primera en postularse a la presidencia de los Estados Unidos por un partido mayor.

La comisionada también resaltó el camino abierto por la primera alcaldesa del movimiento anexionista, Dolores Valdivieso Llompart quien dirigió los destinos de Guaynabo de 1937 a 1941 bajo el Partido Unión Republicana.

Como parte de la conmemoración del Día de la Mujer, González Colón honró la trayectoria de Frances Ríos De Morán exsecretaria del Tribunal federal quien trabajó 31 años en el gobierno federal y 24 años en el estatal.

"En un plano personal, me honra que haya sido una republicana la primera mujer en servir en el Congreso en representación de Puerto Rico. Y que esa mujer es Estadista? No puedo concebir cómo se puede exigir la igualdad para la mujer y no exigir que esa misma mujer tenga el derecho a que se le trate igual que a sus conciudadanas en los estados. Mientras no logremos también equidad política con nuestras conciudadanas -quienes lograron el derecho al voto en el 1920 hace 100 años- en Puerto Rico no habremos alcanzado verdadera y plena Igualdad", dijo González Colón.

ESTADIDAD

El Partido Republicano ratificó todos los comités municipales y aprobó una resolución para "expresar el respaldo del Partido Republicano de Puerto Rico al Plebiscito de Status Si o No a la Estadidad a celebrarse el 3 de noviembre y exhorta al pueblo elector a participar del mismo".

En conferencia de prensa, dijo que Trump no "tiene que dar señales (de apoyo a la estadidad) porque no es un guardia de tránsito. Él hizo lo más importante que fue aprobar dos cosas. En su campaña a la presidencia (en 2016) apoyó un proceso de autodeterminación para Puerto Rico y en la asamblea de los republicanos (a nivel estadounidense) hay un documento para apoyar la estadidad. Está ahí".

"Nos toca a nosotros tomar decisiones. Siempre la pelea (en la capital federal) es que (los puertorriqueños) no nos ponemos de acuerdo. Los puertorriqueños nos tenemos que poner de acuerdo y así lo vamos a hacer en noviembre. Si estamos de acuerdo (en reclamar la estadidad) nos toca convencer al Congreso y al presidente que sea", dijo González sobre el plebiscito.

Además, se aprobaron otras dos resoluciones, entre ellas una para agradecerle al gobierno federal y al presidente Trump por todo lo que han hecho para ayudar a Puerto Rico luego de los huracanes y los sismos.

En la conferencia de prensa dijo que el mandatario es un presidente "con estilo no convencional" que ha hecho "más obra que muchos que hablan bonito".

Al evento, asistieron, entre otros, la gobernadora, Wanda Vázquez y el presidente del Senado, Thomas Rivera.