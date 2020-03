Hombre de 71 será examinado ante posible contagio con el COVID-19

San Juan, 9 mar (EFE News).- Un hombre de 71 años será evaluado y examinado este lunes, ante la posibilidad de que haya sido contagiado con el COVID-19, después de presentar síntomas relacionados con la enfermedad, informaron fuentes del Departamento de Salud.

Según relató a varios medios locales el oncólogo Fernando Cabanillas, el septuagenario, paciente suyo y que sufre de una diabetes descontrolada, experimentaba "una tos seca, severa, con fiebre y un poco de falta de aire".

Al enterarse el galeno de la sintomatología de su paciente, le mandó a hacer una prueba de influenza, "porque es más común, pero dio negativo".

Luego, se le realizó una placa de pecho "que salió negativa, pero fuimos más allá" y le hicieron una tomografía computarizada (CT, en inglés) de pecho "por unas características que se pueden ver que sugieren coronavirus".

"Y efectivamente, el CT de pecho demostró que tenía cambios característicos del coronavirus", afirmó Cabanillas en entrevista con la emisora Radio Isla 1320.

Cabanillas contó que inmediatamente se comunicó con el Departamento de Salud para que "ordenaran a que le hicieran la prueba por coronavirus".

Sin embargo, la agencia rehusó hacerlas, porque el paciente tiene una hija que tuvo catarro.

La agencia adjudicó que hubo un contagio entre ambos y no a una posibilidad de coronavirus.

"Cuando me lo dijeron, no lo podía creer", dijo Cabanillas, quien dijo además que sabe de tres personas que llegaron de Italia, que arrojaron negativo a la influenza y tampoco se les quiso hacer la prueba.

Al momento, en Puerto Rico solo se ha confirmado de un caso sospechoso de una persona con el COVID-19.

Se trata de una mujer de 68 años del norte de Italia, informaron este domingo las autoridades de la isla.

En una conferencia de prensa, la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, informaron que la mujer, y su pareja, están en aislamiento en un hospital del área metropolitana de San Juan.

En las próximas 24 a 48 horas, dijo Rodríguez, se conocerá si tiene el citado tipo de coronavirus ya que la prueba no está disponible en la isla y ha de ser enviada a Estados Unidos.

Se calcula que esta semana ya estén disponibles las pruebas en Puerto Rico.

En este sentido, agregó que la mujer llegó en el barco "Costa Luminosa" que salió de Fort Lauderdale (EE.UU.) hace casi 15 días y que llegó el domingo en la mañana y zarpó en la tarde.

El barco llevaba 2.500 personas a bordo y se estima que alrededor del 40 por ciento de los viajeros se bajó de la embarcación para visitar San Juan.

La gobernadora dijo que a partir de ahora cualquier barco que llegue a los puertos de Puerto Rico tiene que notificar antes de entrar a la bahía si tiene una persona enferma con síntomas del COVID-19 a bordo.

"El que no lo notifique, no podrá entrar", advirtió, tras señalar que no se había avisado de este caso ya que la persona tenía síntomas de una neumonía.

Más de un centenar de países sufren ya, con mayor o menor intensidad, la presencia del coronavirus, que en un solo día ha matado en Italia a 133 personas, según los últimos datos del Gobierno italiano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el domingo que por primera vez se han detectado contagios en Bulgaria, Costa Rica, Maldivas, Malta y Moldavia.