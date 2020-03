Comisionada NCF solicitará $3 millones adicionales y dice médicos pueden certificar muertes por coronavirus

LA FORTALEZA (CyberNews) - La comisionada del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), María Conte Miller explicó el lunes que en caso que se produzca un fallecimiento en la isla por el coronavirus COVID 19, no será necesario referirlo a esta dependencia, mientras que adelantó hará una solicitud de más fondos para el próximo presupuesto.

“Nosotros tenemos instrucciones y eso (sobre protocolo de coronavirus) pero yo creo que nosotros no vamos a ser impactados porque si hay fallecimientos no es necesario que sean referidos a Forense. Los médicos clínicos pueden certificar los casos”, dijo Conte Miller a los medios a su llegada a La Fortaleza para una reunión.

De otra parte, Conte Miller adelantó que solicitará fondos adicionales en el próximo presupuesto para reclasificación del personal y mejoras salariales para atender el problema principal de la renovación constante de personal.

“Por eso hemos perdido más de 5 millones de dólares en los últimos años y ahora estamos reclutando. Cada persona que se va, según el cálculo, representa el doble del salario de esa persona. Hay que calcular lo que esa persona por dos años y se han ido como 70 peritos. Se han perdido cerca de 5 millones de dólares sin contar los intangibles, problemas de imagen, problema de casos que no se han sometido a los tribunales, los crímenes porque no se han podido hacer informes periciales y se calcula que la pérdida de una vida de una persona es de 4 millones de dólares. El fisco ha estado perdiendo dinero, no ha estado una buena inversión en Ciencias Forenses”, precisó la funcionaria.

Detalló que el presupuesto del NCF es de cerca de 16 millones de dólares y que estaría solicitando unos 3 millones adicionales.

Asimismo, la funcionaria dijo que ya han logrado reducir a cerca de 100 los cadáveres en espera de autopsia. De esos, cerca de 30 son cadáveres sin identificar, algunos son reclamados que no tienen nombre, que se suman a los casos normales que se reciben. Indicó que la expectativa es llegar a 75 cadáveres en espera de autopsia y que este proceso se está dando entre 48 y 72 horas.

Sobre los “safe kits” de casos de agresiones sexuales, Conte Miller dijo que se asignaron cerca de 2 millones de dólares de fondos federales adicionales para enviar más casos a otro laboratorio. Dijo que ya comenzaron a llegar los primeros resultados de los casos enviados al primer laboratorio.