Representante Lourdes Ramos radicará proyecto por petición para el pago de las pensiones

EL CAPITOLIO (CyberNews) - La vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos Rivera anunció el lunes que radicará un proyecto por petición que establecería la política pública sobre los procesos de restructuración de deuda y su impacto en las pensiones de los empleados públicos.

La medida, que está en el proceso de ser radicada, es parte de un proceso de trabajo entre los empleados de la representante Ramos Rivera, integrantes del Frente Defensa de las Pensiones y la Campaña Construyamos Otro Acuerdo.

“La política pública hace referencia a dos modelos importantes que entendemos van a proveer no solamente un camino hacia la recuperación de los sistemas de Retiro, sino que también va a proteger el 100 por ciento de los beneficios desde antes del proceso de quiebra los pensionados y las pensionadas”, dijo el licenciado Armando Santiago, uno de los responsables de la redacción de la medida en conferencia de prensa.

El licenciado Santiago explicó que la primera parte del proyecto de ley pretende unificar todos los sistemas de Retiro de empleados del gobierno a través de la creación de un Fideicomiso.

“Y el financiamiento de este sistema estaría plasmado en el segundo modelo, que es un plan de ajuste de deuda alternativo al que creó la Junta de Control Fiscal. La Junta ha decidido negociar con el bando equivocado. Ese plan de ajuste negociado con el bando equivocado tiene una alternativa. Y en ese modelo, la propuesta es sencilla, el dinero está, hay dinero suficiente para negociar el 100 por ciento de las pensiones a futuro. Lo que no hay es dinero suficiente para cumplir con los pensionados y cumplir con las promesas que le han estado haciendo a esos bonistas buitres. En este proyecto de ley, no se le da paso al pago de ningún bono emitido en violación a las leyes de Puerto Rico. Ese dinero no les pertenece a los bonistas, le pertenece a los pensionados. Y con este proyecto de ley estamos plasmando como política pública que ese dinero se le devuelva a los pensionados y que todo el dinero depositado en el Sistema de Retiro Unificado sea propiedad de los pensionados”, añadió.

Por su parte, la representante Lourdes Ramos prometió trámite expedito a la medida.

“Yo te garantizo que el proyecto va para mi Comisión (de Sistemas de Retiro). Yo le voy a dar una semana (para que el proyecto) a los primeros deponentes y por lo menos tres vistas (públicas) voy a tener. Tiene que venir todo el mundo, pero también tengo que darles tiempo, porque tiene 227 páginas y como es tan técnico, todo el mundo tiene que estar bien preparado para venir a una vista pública. Pero yo lo voy a atender ‘fast track”, sostuvo la representante a la vez que se expresó confiada en que la medida sea aprobada antes de que culmine esta última sesión ordinaria del cuatrienio.

Se supone que, en el mes de junio, la Junta de Control Fiscal debe someter a la jueza Laura Taylor Swain el acuerdo alcanzado con el Comité Oficial de Retirados (COR), que establece un recorte de alrededor de 8.5 por ciento para un grupo de pensionados que reciben más de 1,200 dólares al mes. Los retirados que están en 1,200 dólares al mes o menos no recibirán ningún recorte. El mismo deberá ser llevado a votación para su ratificación o rechazo.