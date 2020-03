Representantes destacan trayectoria musical del salsero "Lalo" Rodríguez

San Juan, 10 mar (EFE News).- Los representantes Eddie Charbonier Chinea y Juan Oscar Morales Rodríguez reconocieron este martes la trayectoria de 45 años del cantante profesional de salsa "Lalo" Rodríguez, por su gesta musical.

En el evento, Charbonier homenajeó, con la entrega de una Resolución de Felicitación, "la majestuosa trayectoria" musical de Ubaldo Rodríguez Santos, mejor conocido como "Lalo" Rodríguez, así como, su "enorme aportación a la salsa puertorriqueña".

"'Lalo' sigue cosechando éxito a través de todo el mundo, llevando su música y amplio repertorio a todas partes", expresó el legislador, quien también preside la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud.

"Gracias 'Lalo' por lo que has hecho por Puerto Rico", añadió Charbonier al recordar que han pasado 26 años desde su último lanzamiento musical.

En esa misma línea, Morales exhortó al cantante a que "siga forjando historia en la música. Puerto Rico necesita muchos Lalo Rodríguez".

Esto, al señalar que la trayectoria musical de Rodríguez tiene un lugar privilegiado en el mundo de la salsa.

Seguido, el artista agradeció el gesto de la Asamblea Legislativa de reconocer su carrera musical.

"Yo voy a seguir cantando", dijo al rememorar a sus padres y dedicarle este homenaje.

Más temprano, el productor Richie Viera rememoró la carrera profesional que ha llevado "Lalo" Rodríguez.

Así, expuso los comienzos del artista y como a sus 12 años logró unirse como cantante en la orquesta "Tempo Moderno".

A sus 16 años debutó como cantante profesional grabando su primer disco con Eddie Palmieri, titulado "The Sun of the Latin Music", una grabación musical que le hizo merecedor de su primer Grammy.

Viera añadió que el gran salsero también trabajó con las orquestas de Tommy Olivencia y Machito y alcanzó grandes éxitos con sus discos como solista "Simplemente Lalo", con las famosas canciones como "Máximo chamarro", "Tristeza encantada" y "Tú no sabes querer".

De igual manera indicó que con la canción de "Ven, devorame otra vez", del disco "Un nuevo despertar", consiguió consagrarse en la salsa romántica, que lo llevó a ser referencia de la historia de la salsa, entre otras muchas más.

Actualmente, el salsero se encuentra afinando su nueva producción musical, que contará con 11 canciones: nueve salsas y dos boleros.

Como parte de los actos, el senador Miguel Romero Lugo entregó una moción de felicitación por parte del cuerpo senatorial.