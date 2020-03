Solo dos comercios han sido multados por violentar orden congelación precios

San Juan, 11 mar (EFE News).- La secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) de Puerto Rico, Carmen Salgado, alertó este miércoles a los comercios que la orden de congelación de precios continúa en vigor y que hasta el al día de hoy los inspectores han visitado sobre 247 comercios fiscalizando la orden y solo dos comercios fueron multados por violentar la misma.

En un comunicado, advirtió que los comercios tendrán que evidenciar ante un inspector del DACO los costos de los productos de primera necesidad luego que se emitiera la mencionada orden el pasado 28 de febrero como medida preventiva para evitar la propagación de enfermedades infecciosas.

"Los comercios tendrá que presentar la evidencia que sustenten los costos de los productos incluidos en la orden de congelación de precios. Las violaciones conllevan multas de hasta 10.000 por incidente y nuestros inspectores están en la calle y seguirán siendo sumamente rigurosos con esto. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir un espacio para aprovecharse de los consumidores", expresó Salgado en un comunicado.

De acuerdo a la Secretaria, al día de hoy los inspectores han visitado sobre 247 comercios fiscalizando la orden.

Al momento solo dos comercios fueron multados por violentar la mencionada orden.

A ello se suman cuatro multas emitidas por incumplimiento al Reglamento.

Aclaró que, en el mes de enero y en fiscalización a la orden previa emitieron 44 multas.

Esta orden estuvo vigente hasta el 21 de febrero e incluía los artículos de primera necesidad que están incluidos en la presente orden.

Asimismo, adelantó que no levantará la orden que congelan los precios de artículos de primera necesidad y exhortó a los consumidores a continuar preparándose con los productos de primera necesidad.

La Secretaria aclaró que los comercios podrán solicitar una dispensa para aumentar el precio de un artículo en particular pese a la orden de congelación ya que el reglamento contiene una disposición estándar que establece que "para evitar que los comerciantes se vean impedidos de vender artículos de primera necesidad debido a aumentos sustanciales en los costos de adquisición y/o importación de los mismos, cualquier comercio podrá solicitar una dispensa para aumentar el precio de un artículo en particular", pero al momento el DACO no ha emitido dispensa alguna.

En otros temas, aseguró que los consumidores se estarán beneficiando de una baja en el costo del litro de la gasolina tras la disminución en la demanda del producto.

Según el mercado, el precio razonable para el pago de la gasolina fluctúa entre 53,7 a 64,7 el litro de gasolina regular y en 61,7 a 74,7 el litro de la gasolina premium.

Finalmente, exhortó a los consumidores si ven un aumento en los productos de primera necesidad a repórtalo.