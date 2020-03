Evaluarán conveniencia consolidar agencias bajo paraguas Recursos Naturales

San Juan, 11 mar (EFE News).- El presidente de la Comisión de Nombramiento del Senado, Héctor Martínez, recalcó este miércoles, en las vistas públicas de confirmación del nominado Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, que evaluará la consolidación de las agencias que están bajo la sombrilla del Departamento antes mencionado.

"Yo voy a evaluar si en efecto esa consolidación responde a los mejores intereses y no en detrimento", manifestó Martínez.

El nominado dijo en la vista pública que es consciente de los retos que enfrenta el DRNA mencionando en primera instancia que "todavía no ha culminado de forma efectiva el proceso de consolidación de este Departamento con la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y el Programa de Parques Nacionales".

Ante la pregunta del legislador al nominado sobre si creía en el Departamento sombrilla que agrupa esas otras agencias y si eso ayudaba a la integración de las mismas u obstaculizaba los procesos de permisos que otorga el departamento, Machargo contestó que hasta que no se complete la integración, el plan de clasificación y el organigrama no sería responsable de su parte medir el éxito o no de esa integración.

Así mismo aseguró que la integración terminará una vez se apruebe por OGP y OCALARH todo el organigrama y la clasificación de empleados.

"¿En cuánto tiempo usted cree que pueda finalizar con esta integración? Porque eso me preocupa", cuestionó el senador Martínez, a lo que Marchargo contestó que en 90 días siempre y cuando las agencias implicadas le ayuden en el proceso.

"Hemos tocado un punto importante en el asunto de lo que son los Departamentos Sombrillas Se legisla para consolidar agencias y lo que se crea es un problema mayor, lo hemos visto con el Departamento de Seguridad Pública, en Corrección y veremos a ver cómo funciona este también", sentenció el presidente de la comisión.

De forma parecida se expresó el senador de la Minoría PPD, Cirilo Tirado, destacando la burocracia que se tuvo que vivir para que se le instalaran unos biombos de seguridad a unos vehículos para "tirarlos" a la calle.

Machargo se comprometió a culminar con esa integración y el senador Tirado le sugirió que la evaluara detalladamente para de paso asegurar que votaría a favor de su confirmación.

Mientras que el senador Carlos Rodríguez, catalogó la vista de confirmación de "atípica" debido a que no se estaba evaluando a un nominado para una sola agencia sino para un "monstruo con muchas cabezas".

"La realidad es que cuando consolidamos estas cuatro agencias en una sola sombrilla no hicieron otra cosa que unir un montón de problemas en una sola sombrilla", condenó Rodríguez.

El nominado quien posee un bachillerato en Ciencias con concentración en Química, así como un Juris Doctor de la UPR y luego entrando al Programa de Maestría de Derecho Ambiental de George Washington University, también se comprometió a realizar un estudio sobre el estado de los parques e instalaciones recreativas para comenzar en un proceso de reapertura de los mismos, entre estas las cuevas de Camuy y el zoológico Mayagüez, entre otras.

"Mi compromiso es evaluar las condiciones de estas instalaciones. Quiero que se haga un estudio en treinta días para presentárselo a la gobernadora para arreglar estas facilidades y en caso de que la legislatura no quisiera darle más presupuesto a Parques Nacionales, entonces, como última alternativa privatizar", aseguró Machargo.

Otras preocupaciones traídas a colación por los senadores presentes fueron la crisis climática, los desperdicios sólidos, manejo de neumáticos usados y el reciclaje, entre otros.