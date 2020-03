Chayanne detiene su gira "Desde el Alma" debido a la pandemia del COVID-19

San Juan, 13 mar (EFE News).- El cantante puertorriqueño Chayanne anunció este viernes que debido a la pandemia mundial del COVID-19 y siguiendo las órdenes de suspender eventos públicos, tuvo que detener su gira de espectáculos "Desde el Alma", la cual lo llevaría a varios países de América Latina, el Caribe y España.

Ante ello, y respaldado por Chaf Enterprises -en representación del artista- las presentaciones que se tuvieron que poner en alto y que este tenía en calendario eran en Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España.

"Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos, no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos", sostuvo Chayanne en un comunicado de prensa.

"Así que espero sigan las indicaciones de cuidado para evitar que el virus nos afecte, la prevención es muy importante", enfatizó el artista de 51 años.

En esta misma línea, se informó que, tanto la oficina de Chayanne como los promotores de todos los países en gira, estarán a la espera de nuevas noticias de la Organización Mundial de la Salud y de las entidades de salud de cada país, para poder evaluar la posible reprogramación de las fechas.

"Por ahora todo es muy incierto y preferimos, de común acuerdo, esperar a ver cómo evoluciona esta situación", agregó el comunicado de prensa.

Chayanne, también conocido por sus papeles como actor, especialmente en la película "Linda Sara" que protagonizó con la Miss Universo 1993, Dayanara Torres, lleva con su gira "Desde el Alma" por más de diez meses.

Y entre sus presentaciones en la misma incluyó a Puerto Rico en mayo del año pasado, cuando actuó en dos ocasiones.

Chayanne es conocido por diversos éxitos, entre ellos, "Completamente enamorados", "Boom boom", "Un siglo sin ti" o "Cuidarte el alma"

También ha trabajado con artistas urbanos en los temas "Humanos a Marte" con Yandel, seguida de "Qué me has hecho", interpretada junto a Wisin, y "Choka choka" con Ozuna.