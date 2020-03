Cierre de negocios no aplica a centros de donación de sangre en Puerto Rico

GUAYNABO (CyberNews) – Los bancos de sangre de Puerto Rico, son parte de los negocios exentos que podrán operar, mientras la isla enfrenta la amenaza del coronavirus, se informó el lunes.

"Esta semana, tenemos un reto enorme para obtener donantes en Puerto Rico. Necesitamos que las personas que puedan donar sangre visiten cualquiera de nuestros centros, que estarán abiertos de 8 dela mañana – 5 de la tarde”, señaló José Alsina vicepresidente y director de operaciones del Banco de Sangre de Servicios Mutuos en comunicación escrita.



“Estamos frente a una situación muy complicada para mantener los abastos y no podemos depender de importaciones de sangre de Estados Unidos que igualmente enfrentan esta emergencia”, añadió.



El coronavirus no representa ningún riesgo conocido para los donantes de sangre durante el proceso de donación o por asistir a donaciones de sangre. Los donantes voluntarios pueden sacar una cita llamando al 1-888-366-2636.



Los centros de sangre están regulados por la FDA y deben seguir pautas específicas para garantizar que haya sangre segura disponible para los pacientes en todo momento. Los donantes voluntarios, deben de estar saludables, sin ningún síntoma de gripe para poder donar.



El Banco de Sangre de Servicios Mutuos, ofrece servicios de sangre y sus componentes a más de 30 hospitales en Puerto Rico, las 24 horas, 365 días del año.



Para donar sangre es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

· Tener 18 años o más y estar en buen estado de salud.

· Jóvenes de 16 y 17 años pueden donar con el consentimiento firmado por sus padres o tutor legal que provee el Banco.

· Diabéticos e hipertensos con la condición controlada.

· No es necesario estar en ayuna. Se puede ingerir alimentos antes de donar.

· Identificación con foto

· Las personas con tatuajes y/o perforaciones ("piercings") pueden donar si se lo realizaron en un establecimiento registrado y regulado por el Departamento de Salud de Puerto Rico, completamente sanado y bajo condiciones estériles (aguja estéril y tinta no re-usable).



Los donantes de sangre pueden acudir a cualquiera de estos centros del Banco de Sangre de Servicios Mutuos:

BAYAMÓN:

Edif. Carimed Plaza Suite 202, Frente al hospital HIMA San Pablo -Bayamón

Lunes a Sábados: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Tel. 787-785-2797 y 787 785 – 2799

CAGUAS:

Hospital HIMA San Pablo Caguas

Lunes a Sábados: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Tel. 787-653-3434 ext. 1178 y 1188

FAJARDO:

Hospital HIMA San Pablo Fajardo

Lunes a Sábados: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Tel. 787-370-6968 y 787-863-0505 ext.2777

HATO REY:

Ave. Ponce de León #662, Frente al Hospital Auxilio Mutuo

Lunes a Viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

Sábados y Domingos: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Tel. 787-751-6161

PONCE:

GoGo! Pediatric Institute

Lunes a sábado: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Tel. 787-651-7003

GUAYNABO:

Ave. F.D. Roosevelt #1504

Lunes a Viernes: 7:30 a.m. – 5:30 p.m.

Sábados: 9:00 a.m. – 3:00 p.m.

Tel. 787-751-6115 ext. 614 y 708



Diariamente se necesitan unas 400 pintas de sangre en Puerto Rico. Con cada donante de sangre, el Banco de Sangre de Servicios Mutuos puede ayudar a hasta cuatro pacientes hospitalizados en la isla.