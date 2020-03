Proyecto Dignidad expresa “solidaridad por el bien de nuestro pueblo”

SAN JUAN (CyberNews) - El presidente y portavoz de Proyecto Dignidad, César Vázquez Muñiz, se expresó el lunes con respecto a los últimos acontecimientos que está viviendo el país por la pandemia mundial del coronavirus COVID-19.

“Debemos aceptar como pueblo que posiblemente el coronavirus ya está afectando a muchos de nosotros aun sin saberlo, ya sea porque no exhibimos síntomas o aún no hemos comenzado a experimentarlos. Esto implica que lo mismo que le ha sucedido a otros países, nos pudiese ocurrir a nosotros. Tomando en consideración como ejemplo, el norte de Italia, donde el sistema de salud colapsó porque no dieron abasto por la cantidad de pacientes que desarrollaron fallos respiratorios y necesitaron cuidados intensivos a la misma vez, nosotros pudiésemos enfrentar un escenario similar”, explicó el doctor Vázquez Muñiz, en comunicación escrita.

“Como médico y especialista en cardiología por los pasados 20 años, creo que nos debemos preparar para el peor de los escenarios, porque lamentablemente no se ha reaccionado con la rapidez que ameritaba la amenaza de esta pandemia. El virus es altamente infeccioso y muchas personas, aunque no tienen síntomas visibles son portadores, lo pudiesen estar propagando a otras personas sin darse cuenta. Tomando en consideración que el 25 por ciento de nuestra población tiene 60 años o más, tenemos que asumir con responsabilidad, no solo el cuidado personal, sino además el cuidado del otro,

porque de lo que usted hace o deja de hacer podrá depender su salud y la de los demás, sobre todo la de los más vulnerables. Por lo tanto, es momento para actuar solidario y ayudarnos los unos a los otros”, puntualizó Vázquez Muñiz.

“No es tiempo de buscar beneficio político o económico de ninguna forma. Es tiempo de unidad familiar, comunitaria y social. Es tiempo para revalorizar la vida y recordar la importancia de ser solidarios en momentos de crisis. Tal como se hizo tras el paso del Huracán María y de los terremotos pasados. Hay que tomar las mayores de las precauciones como establecen las organizaciones expertas de la salud y pedirle a Dios que ayude a Puerto Rico a sobrepasar esta situación como pueblo”, concluyó.