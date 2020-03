Gobernadora responde a cuestionamientos jurídicos sobre Orden Ejecutiva de Toque de Queda y Cierre

SAN JUAN (CyberNews) - La gobernadora, Wanda Vázquez Garced reaccionó el miércoles a los juristas que han opinado sobre la Orden Ejecutiva 2020-023 de Cierre de Negocios y Toque de Queda como medida para frenar el contagio con COVID-19 (coronavirus).

“Yo he escuchado profesionales del derecho haciendo análisis jurídico de si procede o no procede. Yo llevo 32 años de mi vida como abogada, como fiscal, como secretaria de Justicia cumpliendo con la ley y el orden. Pero esto no se trata de ganar un caso o un argumento. Esto se trata de la salud del pueblo. Si esa es la responsabilidad que yo tengo sobre mis hombros va a ir por encima de todo eso”, dijo la gobernadora en entrevista radial (WKAQ).

“Díganle eso a todas las personas que han fallecido en todos esos pueblos donde no se tomaron medidas antes. Así que vamos a organizarnos y vamos a ver cuál es la prioridad en Puerto Rico ahora”, añadió.

Entre otros, el juez asociado del Tribunal Supremo, Rafael Martínez Torres y el presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román han cuestionado la Orden Ejecutiva de Toque de Queda y Ley de Cierre.