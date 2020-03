Puertorriqueños respaldan propuesta suspender vuelos para prevenir contagios

San Juan, 18 mar (EFE News).- Los puertorriqueños han respaldado la propuesta de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, de pedirle este miércoles al Gobierno de los Estados Unidos que suspenda los vuelos domésticos e internacionales por 14 días, a la isla, para prevenir el aumento de contagios por el COVID-19.

"Estoy de acuerdo, porque así evitamos que gente que viene de otras partes llega a contaminarnos", afirmó Yasmín Vélez a Efe en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, mientras acompañaba a su hermana, Yadira, quien adelantaba su viaje hoy a su residencia en Orlando ante la propuesta de Vázquez.

"Adelantamos el vuelo por eso mismo. Se suponía que nos fuéramos el sábado", contó por su parte Yadira, quien viajaría junto a su esposo y sus tres hijos a su residencia en la ciudad de Florida donde habitan una gran comunidad de puertorriqueños.

"Nos vamos ahora por miedo a que no pudiéramos regresar", agregó Yadira, quien, a su vez, respaldó la propuesta de la gobernadora "porque la gente no está tomando las medidas" para prevenir ser contagiado con el virus, donde en Puerto Rico, al momento, solo se han confirmado cinco positivos, todos de visitantes.

EL AMBIENTE EN EL AEROPUERTO SANJUANERO

Yadira y sus tres hijos se resguardaban en un área del aeropuerto aparte del resto de los viajeros, quienes se amontonaban en las filas para registrarse en sus aerolíneas correspondientes y en los puntos de control de seguridad manejadas en San Juan por las autoridades federales.

"La gente no está tomando las medidas. Nos estamos paseando por todas partes, visitando los supermercados, las casas de los ancianos y así nos estamos exponiendo demasiado", sostuvo Yadira, quien viajaría a través de la aerolínea Frontier.

La línea aérea, según contó Yadira, le informó que sus empleados tomarían las medidas preventivas en sus aviones para prevenir más contagios por el COVID-19, como desinfectar la nave en su interior, específicamente los asientos para acomodar los pasajeros.

Yadira, sin embargo, admitió que aunque Frontier le confirmó que haría esto, confiaría en ellos, "pero no tanto".

Ante ello, la mujer dijo que cargó consigo paños desinfectantes y mascarillas.

LA FE DEL PUERTORRIQUEÑO ES PRIORIDAD

Junto a Yadira y Yasmín también estaba su madre, Aurea Rosado, quien se recostó en su fe en Dios de que esta pandemia Él la eliminará del planeta.

"Ando confiada en Dios, para que ponga su coraza y limpie todo esto", dijo Rosado, quien de todos los miembros de la familia mostraba una mascarilla para prevenir ser contagiada del COVID-19.

"Trato de mantenerme alejada de todo el mundo. Me quedo en casa, que aunque no me gusta, pero tengo que hacerlo", indicó.

En Puerto Rico, que tiene cinco casos confirmados de Covid-19, los cierres de aeropuertos por razones no aeronáuticas, como en este caso, requieren la autorización de la Agencia Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés).

PETICIONES DE LA GOBERNADORA A LA FAA

La gobernadora de Puerto Rico también le solicitó al administrador de la FAA, Stephen Marshall, redirigir todos los vuelos chárter en tres aeropuertos provenientes de jurisdicciones afectadas por el COVID-19, para poder hacer revisiones por fiebre de forma centralizada.

Otra petición, anunció este miércoles, es que la FAA permita al gobierno local solo permitir las ambulancias aéreas, los vuelos de agencias del orden público y vuelos militares.

"No queremos más casos en Puerto Rico, y la única forma de prevenir que lleguen más personas contagiadas con este virus es tomando mayores controles en cuanto a la llegada de viajeros. Necesitamos asistencia del gobierno federal para que nos permita controlar los viajes por avión", destacó la gobernadora.

En el caso de los puertos está prohibida la llegada de embarcaciones.

El martes comenzaron oficialmente las operaciones de la Guardia Nacional de Puerto Rico en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín con el fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Todo pasajero, de tener más de 100,3 grados fahrenheit, será referido inmediatamente a una evaluación médica por parte de personal del Departamento de Salud y de la propia Guardia Nacional para los debidos referidos médicos.