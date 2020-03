Representante José Aponte Hernández reclama que Puerto Rico sea designado jurisdicción doméstica para promover la manufactura

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El representante José Aponte Hernández, reiteró el viernes, su pedido al Congreso y al presidente Donald John Trump, para cambiar la designación de Puerto Rico a una jurisdicción doméstica, en vez de foránea para efectos contributivos con el propósito de fomentar la inversión, creación de empleos y reactivar el sector de la manufactura, particularmente el área de investigación y desarrollo en las fábricas farmacéuticas que están establecidas en la Isla.

“Coincido con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, de que aquí no se trata de regresar al pasado, a las 936, se trata de mirar al presente y futuro incluyendo a Puerto Rico como una jurisdicción doméstica y brindándole cualquier incentivo para atender la situación actual. Esta pandemia, sin precedentes del COVID-19 nos brinda la oportunidad de reactivar un importante sector de nuestra economía: la manufactura, particularmente el área relacionada al desarrollo de equipo y artículos médicos. La única manera de lograr esto, de formar rápida y, que perdure es cambiando la designación de la jurisdicción de Puerto Rico para efectos contributivos federales, de foránea a doméstica. Así como único lograremos atraer mayor capital a la Isla y reactivaremos este vital sector de nuestra economía”, sentenció Aponte Hernández en comunicación escrita.

“Esta designación nos daría una enorme capacidad junto con los beneficios de la reforma contributiva del 2017 para los estados, se estaría colocando a Puerto Rico en una posición de competir de igual a igual. También les daría a las empresas la seguridad que brinda la cobertura política lo que fomentaría que más compañías nacionales e internacionales se relocalizaran a la Isla, creando miles de nuevos y mejores trabajos para nuestra gente. De igual manera estaríamos solicitando que se le brinde a Puerto Rico cualquier incentivo para atender, mediante la manufactura, la emergencia nacional creada por el coronavirus”, agregó.

Aponte Hernández mencionó que fue el autor de la novel Ley 73-2008, Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, la cual se encontraba enfocada en reactivar la manufactura en la Isla ante las realidades de la globalización.

De esta manera, Aponte Hernández rechazó cualquier intento de revivir algún tipo de Sección 936 del Código de Rentas Internas federal, debido a que lo único que hizo fue producir riqueza para unos pocos empresarios e inversionistas.

“La Sección 936 no logró alcanzar sus objetivos principalmente debido a que las pocas empresas que utilizaron este refugio fiscal no invirtieron en Puerto Rico como proporcionalmente debería haberse hecho. En el 1991 solamente, las compañías 936 acumularon $2,800 millones en créditos contributivos, sin que los ciudadanos americanos que residían en Puerto Rico recibieran una proporción similar en beneficios, tal y como se supone que sucediera. Los números no mienten, la verdad es que para el 1991 el ingreso per cápita de los puertorriqueños era de 6,000 dólares al año, casi 30 por ciento menos que en los estados. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo rondaba el 16 por ciento, más del doble que en cualquier otro estado de la Unión. Mientas las compañías se beneficiaban de estas exenciones contributivas, nuestra gente sufría”, sentenció el representante.

Recordó que en 1996 el Congreso votó a favor de eliminar la Sección 936, utilizando el argumento de que su costo excesivo al erario, el pequeño número de empresas que se habían acogido a la misma y, sobre todo, la falta de beneficios para los puertorriqueños, en términos de la creación de empleo y justicia salarial, no justificaba su permanencia.