UTIER asegura que AEE actúa de forma temeraria con sus empleados ante Covid19

San Juan, 20 mar (EFE News).- El presidente de UTIER, Angel Figueroa, dijo este viernes que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) actúa de "forma temeraria" exponiendo de "forma innecesaria" a sus trabajadores en relación a las medidas de prevención del nuevo coronavirus y afirmó que si los "empleados se enferman, el país se queda sin luz".

"La Sra. Gobernadora ha tomado medidas drásticas y hasta cuestionables para limitar y prohibir que los ciudadanos salgan y se expongan a un posible contagio con COVID-19. Las medidas de la Primera Mandataria han llegado al extremo de limitar nuestra movilidad mediante un Toque de Queda total nocturno y uno diurno limitado a ciertas circunstancias para atender una crisis de salud en nuestro país", dijo.

Entonces "cómo es posible que una vez más el ingeniero José Ortiz contravenga y haga lo que le venga en gana exponiendo a nuestros trabajadores de forma irracional a salir de sus casas" expresó.

El líder sindical explicó que, durante los pasados días, de "forma continua, ha habido conversaciones con el área de Salud y Seguridad y otros expertos donde se acordaron ciertas medidas de prevención que incluía que en los Distritos Técnicos se trabajaría solo con el personal mínimo necesario".

En las técnicas, por ejemplo, "sólo se trabajarían averías por faltas de servicio, no se trabajaría alumbrado, fluctuaciones de voltaje que no sean nuevas y que pongan en peligro la seguridad de vida y propiedad o trabajo programado, pero esto no se está cumpliendo", subrayó.

"José Ortiz (responsable de la AEE) de forma temeraria e irresponsable está incumpliendo con los principios de la orden ejecutiva y el mandato de la gobernadora, Wanda Vázquez, y sobre todo con las medidas que se acordaron para prevenir la propagación de coronavirus entre los empleados de la Autoridad que tienen que seguir trabajando por ser un servicio esencial", aseveró.

Se acordó tener el personal mínimo para atender las averías que puedan surgir, dijo.

Sin embargo, "a José Ortiz no le importa la salud de los trabajadores y hoy tenemos técnicas requiriéndole a los empleados trabajar en labores ordinarias, trabajadores que se están exponiendo a contagiarse innecesariamente" denunció Figueroa.

Por otro lado, el Secretario de Salud y Seguridad de la UTIER, Walberto Rolón indicó que, en medio de una emergencia de salud, el área operacional de las técnicas y plantas está tomando como "recomendaciones o sugerencias" las medidas que adoptó y pidió implementar la oficina de Salud y Seguridad de la AEE.

Por otro lado, Figueroa Jaramillo explicó que en caso de las plantas generatrices la AEE acordó el acuartelamiento voluntario del personal y que harían las gestiones para proveer instalaciones y alimentos apropiados, pero que era necesario realizar las pruebas de coronavirus al personal que quedará acuartelado.

"Nos preocupa grandemente que a este personal que voluntariamente se acuartelará para asegurar la continuidad del servicio eléctrico al país no se le harán las pruebas antes de entrar a las plantas generatrices. Se podrían crear dos grupos para que el segundo grupo pueda relevar al primero después de una semana de acuartelamiento, pero que igualmente se le realicen las pruebas al momento de ser acuartelados para velar por su salud. Si los operadores de las centrales y sus ayudantes se enferman entre ellos nadie podría operar las plantas y el país pudiera quedar a oscuras durante esta emergencia", concluyó.