Piden atender los asesinatos y casos de violencia contra la comunidad LGBT

San Juan, 24 mar (EFE News).- El activista de los derechos humanos Pedro Julio Serrano exigió este martes a la Policía que divulgue el estatus de las investigaciones de seis muertes y varios ataques a personas de la comunidad LGBT registrados en Puerto Rico desde enero del año pasado.

"Ante la crisis de violencia y de posibles crímenes de odio en contra de la gente LGBT, la Policía tiene la obligación de divulgar el estatus de las investigaciones de al menos cinco asesinatos, una muerte sin causa determinada y varios ataques en los que personas LGBT han sido heridas durante los pasados 14 meses", destacó Serrano a través de un comunicado.

"Nos están matando, nos están atacando, nos están cazando mientras la Policía y el Gobierno miran para el otro lado", indicó Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s se refiere a los asesinatos de Kevin Fret, de Alexa en Toa Baja, de Yampi en Moca, de dos hombres ultimados en el Monumento al Jíbaro el año pasado y otro hombre cuya causa de muerte no se ha determinado y fue encontrado desnudo en Salinas a mediados de febrero.

Además, en el área de descanso del Monumento al Jíbaro han ocurrido varios ataques a personas LGBT en los que las víctimas han sido heridas.

"Es como si hubiera una cacería en contra de la gente LGBT. Lo preocupante es que estos son los casos que conocemos. De hecho, en algunos no podemos ni tan siquiera constatar que son LGBT porque la Policía no recoge la información", sostuvo.

"La realidad es que hay decenas, sino cientos, de crímenes que no son reportados adecuadamente por la Policía y decenas más, sino cientos, que las víctimas no se atreven a informarlos por no ser 'revictimizados' por la Policía", subrayó Serrano.

"Exigimos que la Policía y el Gobierno atiendan, de inmediato, esta crisis de violencia en contra de la gente LGBT. No pueden seguir ignorando estos posibles crímenes de odio. Su inacción es negligente, su silencio es ensordecedor, su insensibilidad es cómplice. Las personas LGBT merecemos vivir en paz, equidad y libertad", concluyó Serrano.