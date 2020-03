Aprueban 51 millones para cuidado niños, salud e investigación en Puerto Rico

San Juan, 25 mar (EFE News).- La comisionada residente en Washington, DC, Jenniffer González, anunció este miércoles que el Congreso federal aprobó 51,1 millones de dólares para servicios de cuidado a niños, servicios de salud e investigación en Puerto Rico.

Los fondos provienen del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) federal, dijo González en un comunicado de prensa.

Según detalló González en el comunicado, el HHS, a través de la Oficina de Head Start de la Administración de Familias y Niños asignó 3,8 millones al Municipio de Utuado bajo los fondos Head Start y Early Head Start en la categoría de servicios sociales.

Asimismo, la Administración de Niños y Familias asignó 1,1 millones de dólares al Municipio de Canóvanas, dentro de la categoría de servicios sociales para Head Start bajo los fondos de asistencia por desastre.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

Por otra parte, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, en inglés) del HHS asignó 3,6 millones de dólares al Centro 330 Migrant Health Center Western Region, en Mayagüez, para servicios de salud.

Asimismo, el Departamento de Salud de Puerto Rico recibió varias partidas de fondos federales de distintas oficinas de HHS para atender servicios de salud.

A través de la HRSA del HHS, el Departamento de Salud local recibió 5,7 millones de dólares para servicios de salud maternoinfantil.

Del mismo modo, la HRSA asignó 23,3 millones de dólares al Departamento de Salud bajo el programa Ryan White Care Act Title II.

Mientras, bajo los fondos asignados por HHS por parte de la oficina de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades National Center for HIV, Viral Hepatitis, STDS & TB Prevention, Salud recibió 4,8 millones de dólares para servicios de salud dentro del programa "PS18-1802.NU62 Integrated HIV Surveillance and Prevention Programs for Health D".

Del mismo modo, la oficina del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades for Trism Preparedness & Emergency Response le asignó a Salud 5,8 millones de dólares para servicios de salud como parte del programa "TP18-1802.NU90 Public Health Emergency Response:Cooperative Agreement for Emer".

También, la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas (UPR-RCM) recibió un asignación de 2,6 millones por parte de la Oficina de Salud Pública y Ciencias/Oficina de Planificación Familiar de HHS para servicios de salud dentro del programa de servicios de planificación familiar.

Finalmente, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas asignó 149.841 dólares a la UPR-RCM, para un proyecto piloto de investigación, como parte del programa de investigación sobre abuso de drogas y adicciones.