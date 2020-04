Legisladoras alertan a víctimas violencia género a notificarlo a procuraduría

San Juan, 1 abr (EFE News).- La representantes penepés Maricarmen Mas Rodríguez y Jackeline Rodríguez exhortaron este miércoles a toda persona víctima de violencia de género a comunicarse con la Procuraduría de la Mujer para buscar ayuda sobre los servicios que ofrecen durante la emergencia por la pandemia del COVID-19.

Las legisladoras, a su vez, reiteraron a través de un comunicado de prensa, que toda víctima, así como persona que ha presenciado un acto de maltrato, alertar al Negociado de la Policía para hacerse cargo del suceso.

"La lucha contra la violencia de género no se detiene y menos en momentos tan críticos como lo que estamos viviendo con la llegada del COVID-19", sostuvo Mas Rodríguez.

"No hay espacio, repito, no hay espacio en Puerto Rico para este tipo de conducta ilegal e inmoral. A toda persona que ha sido víctima de este terrible mal, no están solos", enfatizó.

Rodríguez, por su parte, dijo que el sistema de albergues para mujeres maltratadas, el Negociado de la Policía y la Administración de Tribunales están operando "para proteger a nuestras víctimas de este tipo de violencia".

"No se queden calladas, no tienen que soportar ningún abuso, sea físico o verbal. Si alguien observa este tipo de despreciable conducta en un vecino o persona particular, repórtelo, es su deber. Las mujeres son vitales en este tipo de emergencia y no vamos a permitir que se abuse de la situación", abundó.

Mas Rodríguez, por su parte, presumió que "personas abusadores, sin escrúpulos tratan de usar la emergencia del COVID-19 para ejercer presión y eso no se debe permitir".

"Nosotros no vamos a dejar estas cosas pasar. Todo aquel que cometa un acto de agresión de género será procesado con todos los mecanismo de la ley. También, hay muchas herramientas disponibles para ayudar a las víctimas, aun en estos tiempos de toque de queda. Nuestra exhortación es a no quedarse callada, a buscar ayuda", enfatizó.

Rodríguez, asimismo, adelantó que estará sosteniendo comunicaciones con los titulares del Departamento de Justicia, la Administración de la Oficina de Tribunales, al igual que con las organizaciones sin fines de lucro para delinear un programa de orientación a víctimas durante este periodo de toque de queda.

La exhortación de estas dos legisladoras se suma a la de su compañera Evelyn Vázquez, quien recientemente radicó el Proyecto del Senado 1548 ante la preocupación creada por la gran cantidad de casos de violencia de género reportados en los últimos días coincidiendo con el confinamiento para evitar la expansión del virus.