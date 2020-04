La Administración Federal de Tránsito asigna 168,6 millones a Puerto Rico

Contenido relacionado

El alcalde de Cayey pone acento sobre focos de contagio principales

San Juan, 3 abr (EFE News).- El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, advirtió este viernes que el principal foco de contagio de Covid-19 está en los comercios.

Ortiz indicó que los datos que "hemos ido recopilando, con el ánimo de aportar soluciones a la situación que todos estamos viviendo, es por ejemplo, una persona va a buscar dinero en efectivo, toca la puerta de la cabina donde está la máquina de ATM, toca el teclado y al salir vuelve a tocar la puerta. Si esa persona no tiene guantes, si la zona no está debidamente desinfectada luego del uso del uso de cada persona, donde cada cliente es responsable de eso, aquí tenemos un foco de contagio", detalló.

La misma situación se repite a diario en los supermercados, dijo.

"Por ejemplo, aunque los consumidores cumplan con la distancia de seis pies entre personas en la fila, al entrar al comercio lo atiende una persona que si no distribuye alcohol en gel o algún otro desinfectante, estamos perdiendo el tiempo. Lo mismo si el principio de la distancia de seis entre personas no se guarda entre las góndolas, en la fila de pago y ante el cajero", argumentó el también expresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

Posibles focos de contagio también están en las gasolineras, cuando los consumidores usan el surtidor del combustible o usan el teclado del terminal de ATM sin la desinfección adecuada, a juicio de Ortiz.

Lo mismo sucede en los centros de comida rápida, aún atendiendo mediante servicarro.

"Si a los empleados no se les provee la proyección adecuada, no tienen mascarillas, guantes o desinfectantes como alcohol, llega una persona contagiada, sabiéndolo o no, usa el teclado y lo contamina. Lo mismo puede pasar con un vaso de cartón o bolsas plásticas", subrayó.

Por otro lado, el alcalde de Cayey señaló que la única manera en que las autoridades puedan saber en realidad las dimensiones de la pandemia, es haciendo las pruebas de Covid-19 de manera masiva.

"Si hubiera focos en algún lugar particular, podríamos ayudar con mayores controles en la zona, pero los alcaldes necesitamos la información y los recursos para cooperar en el proceso. Ese ha sido mil llamado el gobierno central desde el inicio de este proceso de toque de queda y aislamiento físico", finalizó Ortiz.