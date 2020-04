Parte del sector privado contra medida para pagar por tiempo y medio

San Juan, 5 abr (EFE News).- Algunos líderes de la Coalición del Sector Privado de hospitales, manufactura, comercio al detal, restaurantes, telecomunicaciones, turismo y organizaciones profesionales pidieron este domingo que no salga adelante una resolución presentada por el representante Jorge Navarro para pagar por tiempo y medio a los trabajadores de establecimientos.

En un comunicado, indicaron que en estos momentos de crisis de salud generada por la pandemia del COVID-19, junto al cierre del comercio y empresas que no son esenciales al país, una medida como esta "significará el colapso y un daño peor que el remedio que pretende".

"El sector privado del país está en jaque mate debido al cierre causado por el coronavirus, miles de empleados están en las filas del desempleo, porque empresa que no opera, no genera ingresos y no puede mantener sus empleados. Las pocas empresas que sí pueden operar, lo están haciendo con costos de sanitización aún mayores, y con una fracción del ingreso que normalmente generan. La medida propuesta terminará con los pocos negocios que están sirviendo al país", dijo Liliana Cubano, presidenta de Hecho en Puerto Rico.

Durante las pasadas semanas el Gobierno Federal aprobó con urgencia paquetes trillonarios en auxilio a las empresas y a los individuos, que se han visto seriamente afectados con la pandemia.

En Puerto Rico, más de 97.000 personas que trabajan por cuenta propia solicitaron el incentivo de 500 dólares provisto por el Departamento de Hacienda y casi la totalidad de los patronos están recurriendo a los préstamos del SBA para poder mantener sus operaciones a flote durante este periodo, recordaron.

ESTOCADA A LOS COMERCIOS

"Esta medida lo que hace es darle una estocada a los comercios y empresas que están operando con grandes limitaciones para proveer a la ciudadanía de servicios y productos esenciales como medicamentos, alimentos, servicios de salud, entre otros", indicó, por su parte, Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal.

"Nuestro sector representa sobre 150.000 empleos y solo el 25 por ciento de ellos están operando ahora mismo y con restricciones. Imponer un salario a tiempo y medio, cuando en adición al salario estamos concediendo licencias y pagos especiales a empleados, implicará el cierre de cientos de comercios y que más empleados queden sin empleo", acotó.

Por otro lado, el director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes (ASORE), Gadiel Lebrón, recordó, que debido al cierre y restricciones impuestas por la Orden Ejecutiva del Gobierno para poder manejar la crisis, "un sinnúmero de restaurantes han cesado operaciones temporalmente. Aquellos que están sirviendo al país, que son aproximadamente un 15 por ciento, lo están haciendo de forma limitada y con una plantilla de empleados reducida".

CIERRES PERMANENTES

De manera que una medida como esta provocará que los restaurantes cierren permanentemente y no puedan volver a emplear a su personal, una vez culmine la emergencia. Recordemos que son unos 63.000 empleos los que la industria de restaurantes representa en el país", dijo.

Tan reciente como la semana pasada, hospitales privados del país cesantearon cientos de empleados debido a la merma de pacientes y altos costos de operación, lo que requirió formar un equipo de rápida respuesta entre la Asociación de Hospitales y el Gobierno para atender esta crisis.

"Es inconcebible que ante un panorama de tanta incertidumbre en la salubridad de la ciudadanía y la economía, se radiquen medidas que pongan más trabas a los patronos, y que en lugar de promover la retención de empleos lo que logren sea provocar más despidos. Aquí la prioridad es atender la pandemia exitosamente y salvar vidas. No es momento de medidas populistas sin sentido" sentenció Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales.

LA GENTE BUSCA SOBREVIVIR

A lo que el presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rodríguez añadió que en estos momentos "la gente no está buscando pagas dobles ni tiempo y medio, está buscando sobrevivir, mantener sus empleos y cerrar este capítulo al menos con un trabajo para llevar sustento a sus hogares".

"Lo que debemos estar mirando es cómo reactivamos la economía, estabilizamos el comercio y las industrias para que reinicien operaciones, e inyectamos inversión nueva en la Isla en sectores críticos como farmacéuticas, equipos médicos e industrias de apoyo como telecomunicaciones y energía, mientras sobrevivimos esta crisis. Imponer más cargas y aumentar los costos de hacer negocios en Puerto Rico será nefasto para todos", subrayó.

Por su parte, Felipe Hernández, presidente de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, que agrupa a proveedores de internet, cable y telefonía, señaló que su industria se ha mantenido invirtiendo en infraestructura y activando al personal clave para poder proveer los servicios que tanto necesita la población en esta emergencia que les permiten mantenerse comunicados e informados, trabajando y estudiando.

"Es por lo que nos parece irrazonable que las empresas que estamos cargando la economia seamos penalizadas por ofrecer un servicio vital a la ciudadanía", concluyó.