NASA selecciona equipo recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad

San Juan, 5 abr (EFE News).- El capítulo estudiantil Students for the Exploration and Development of Space (SEDS), del recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), fue uno de los 15 equipos aceptados para participar en el 2020 Revolutionary Aerospace Systems Concepts Academic Linkage (RASC-AL) Forum de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Esta competición reta a estudiantes de nivel universitario a producir conceptos avanzados y realistas que tengan potencial para ser implementados en misiones de exploración espacial humana y robótica a destinos como la Luna y el planeta Marte.

El colectivo del RUM participó el año pasado, por primera vez, en este evento, en el que obtuvo primer lugar en el Best in Theme Award, el Peach Award (Pioneering Exceptional Achievement Concept Honor) y el primer lugar en la categoría Gateway-Based Human Lunar Surface Access.

En esta ocasión, presentan el proyecto Exploration Multi-Purpose Rover for Expanding Surface Science (EMPRESS).

"Este logro representa una exitosa culminación de nueve meses de intenso trabajo en investigar, analizar y diseñar el vehículo y la misión completa que se llevará a cabo. El interés genuino y la pasión de cada uno de los integrantes por este campo, les permitió aprender rápidamente sobre conceptos técnicos desde diseño de ingeniería, geología planetaria y astronomía, planificación de misiones espaciales y análisis de costos y riesgos", dijo este domingo en un comunicado Wilbert Andrés Ruperto Hernández, capitán, por segundo año consecutivo, del conjunto colegial.

"Todos nos sentimos muy felices y motivados a continuar laborando para refinar los detalles de nuestro concepto en miras de la competencia final en el NASA RASC-AL 2020 Forum, que esperamos se celebre en algún punto del verano en Cocoa Beach, Florida", indicó.

"Nuestro equipo ha sido muy resiliente al continuar sus responsabilidades virtualmente, a pesar de la situación de la actividad sísmica en Puerto Rico a principios de año, y ahora con el COVID-19. Esta característica nos ha distinguido de otros grupos que han participado en la competencia. Esperamos obtener un buen resultado y continuar representando al Colegio y a Puerto Rico", agregó el joven, quien cursa su tercer año del Departamento de Ingeniería Mecánica (INME).

El proyecto EMPRESS compite en la categoría 1: South Pole Multi-Purpose Rover que solicita el diseño de un vehículo lunar (rover) que facilite la exploración robótica y humana de la superficie del Polo Sur de la Luna, como parte del Programa Artemis de la NASA, que llevará a las primeras mujeres y a los próximos hombres a la roca vecina.

"Nuestra selección como finalistas de la competencia es muy especial para mí, ya que este es el segundo año consecutivo que lidero el equipo. El año pasado éramos los rookies y logramos obtener todos los premios mayores con nuestro proyecto Lunar Exploration and Access to Polar Regions (LEAPR). Para el de EMPRESS, hemos aplicado todo el conocimiento del anterior", dijo el líder.

Sin embargo, "por la naturaleza más compleja y exigente de este concepto, he aprendido a implementar procesos de planificación de la NASA, que nos han permitido desarrollar una misión más completa y realista. Me ha dado la oportunidad de acercarme a mis metas de trabajar como ingeniero aeroespacial y científico planetario para la NASA. Además, la experiencia me sirve como preparación para lograr mi objetivo de vida que es ser astronauta", explicó.

Destacó que el rover colegial contiene aspectos de los vehículos robóticos que se encuentran explorando la superficie de Marte y del Lunar Roving Vehicle o moon buggy, así como la implementación de otras tecnologías innovadoras.