Acevedo Vilá denuncia fallos en el recuento de víctimas por el COVID-19

San Juan, 8 abr (EFE News).- El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá señaló como altamente preocupante los fallos del Departamento de Salud (DS) con las estadísticas que publican a diario sobre los casos positivos y muertes por el COVID-19, porque, aseguró, "los datos simplemente no cuadran".

Acevedo Vilá, a través de su cuenta en la red social de Facebook, presentó el caso concreto de una anciana que falleció el pasado 30 de marzo, que había dado positivo a COVID-19 y que a día de hoy no ha sido registrado en la estadística oficial.

Se refirió a Alejandro Sacarello, nieto de la mujer, quien relató que su abuela de 88 años falleció en la mañana del 30 de marzo.

"Ella estuvo hospitalizada en el Hospital Auxilio Mutuo por pulmonía y fallo renal. Se le hizo la prueba de COVID-19 y resultó positiva al virus. Desde su fallecimiento he estado llamando al Departamento de Salud, he llamado seis veces y solamente contesta una máquina", relató Sacarello, quien a diario verifica los números que publica el DS y al día de hoy no se ha registrado ese fallecimiento.

Acevedo Vilá argumentó que el problema de la disparidad en las cifras oficiales es que "aparte del mal manejo de los casos de los fallecidos, es que tampoco se le está dando seguimiento a las familias de los fallecidos, para saber quiénes han estado expuestos a COVID-19 y tomar precauciones adicionales".

"Cada día que pasa, toda esta situación se parece más a las muertes luego del paso del huracán María. El Gobierno nos está ocultando información nuevamente", indicó.

El también candidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD) coincidió con las versiones de algunos alcaldes, quienes no están recibiendo los detalles de las estadísticas oficiales del DS.

En caso concreto de San Juan, la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, dijo que el problema con los datos no es solo de ella, sino que numerosos alcaldes se han expresado solicitando a Salud datos de la cantidad de contagiados por pueblo para ayudarlos y prevenir contagios, pero al momento no han tenido respuesta.

"Todo lo que estamos viendo con relación al mal manejo de la pandemia apunta a que estamos viviendo nuevamente el mismo esquema que se evidenció luego del paso del huracán María. Las muertes, la información incompleta, los contratos a toda prisa, como la compra de pruebas de COVID-19 por 39 millones de dólares a un activista del Partido Nuevo Progresista sin experiencia en manejo de temas médicos", finalizó Acevedo Vilá.