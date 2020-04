Fundación Puertorriqueña de Humanidades entrega 500.000 dólares para cultura

San Juan, 8 abr (EFE News).- La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) entregará 500.000 dólares a organizaciones culturales que han sido afectadas económicamente con motivo de la emergencia del COVID-19.

La directora ejecutiva de la FPH, Margarita Benítez, informó este miércoles a través de un comunicado de que estos fondos serán posibles por una asignación especial del "National Endowment for the Humanities" (NEH).

"Ya está confirmada la otorgación de cerca de medio millón de dólares a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades para apoyar entidades culturales en Puerto Rico amenazadas por la crisis actual", destacó Benítez.

"Esta asignación especial proviene de una resolución del Congreso de los Estados Unidos que otorgó 75 millones de dólares al National Endowment for the Humanities para estos fines. Les pedimos que estén atentos a nuestros próximos anuncios sobre el particular", explicó Benítez.

La FPH informará próximamente la forma en que se divulgarán estos nuevos fondos de la NEH.

La directora ejecutiva indicó que ya están disponibles pequeños donativos de 3.000 dólares para organizaciones que tengan proyectos relacionados a las humanidades y a la cultura, los cuales hayan sido detenidos por la emergencia.

"En estos tiempos difíciles, sabemos que las Humanidades son imprescindibles para comprender lo que sucede, tanto a nuestro alrededor como en nosotros mismos, y para discernir qué normas y criterios deben iluminar nuestras acciones. Asimismo, hemos visto cómo las crisis impactan con más fuerza a los más vulnerables, a quienes no podemos olvidar", destacó Benítez.

"En la FPH damos forma a nuevas maneras de poner en manos de todos las valiosas herramientas de las humanidades. Sentimos la necesidad de conectar con otros campos de la investigación y el saber -como las ciencias, la medicina, las artes, la educación, el derecho, la comunicación, las ciencias sociales, la gestión cultural y la acción comunitaria- que todos hemos aprendido a valorar mucho más en estos días", concluyó Benítez.