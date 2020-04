Titular de Salud de Puerto Rico mantiene confianza en equipo contra COVID-19

San Juan, 15 abr (EFE News).- El secretario de Salud de Puerto Rico, Lorenzo González, dijo este miércoles que mantiene la confianza en el coordinador del equipo médico del Gobierno para la lucha contra la COVID-19, no obstante la polémica por la fallida compra de un millón de pruebas por 38 millones de dólares a pesar de mejores ofertas.

"El 'task force' y Segundo (Rodríguez, el coordinador) tienen mi apoyo", dejó claro el funcionario en conferencia de prensa, ante la insistencia de los medios sobre la polémica que desde hace días se mantiene sobre este asunto, acrecentada por la falta de comparecencias públicas de los responsables de Salud y la gobernadora, Wanda Vázquez.

UN GRUPO RASTREARÁ LOS CASOS POR LA ISLA

González anunció además la puesta en marcha de un grupo de 15 personas para rastrear casos de COVID-19 en cada uno de los municipios de Puerto Rico.

La polémica se reavivó después de que Adil Rosa, quien fuera secretaria auxiliar de Salud, señalara el martes en una vista de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que Segundo Rodríguez y el médico Juan Salgado (miembro de la fuerza de tareas) apoyaron la compra del millón de pruebas a la empresa APEX General Contractors por 38 millones de dólares, pese a que había una más económica de otra compañía.

El secretario de Salud mantuvo que aunque él no estaba todavía al frente de la agencia cuando se negoció la compra, lo que sí podía matizar es que finalmente no salió adelante debido a que la empresa no pudo cumplir con el plazo de entrega estipulado en el contrato.

"No llegaron a tiempo" las pruebas, aclaró González, tras subrayar que el Departamento de Salud va a dar total prioridad al aspecto económico a la hora de comprar material médico y que ya hay en marcha un grupo en la agencia encargado en exclusiva de atender el asunto de la adquisición de bienes para la lucha contra la COVID-19.

NO HUBO GESTIÓN PARA NUEVAS COMPRAS

Reconoció que el Gobierno no hizo gestiones para adquirir más pruebas tras la compra fallida y que se dispone de 200.000, de las que se han distribuido cerca de 100.000.

Respecto al equipo que rastreará los casos de COVID-19 en la isla, dijo que cada miembro tendrá asignado entre cinco y ocho municipios a los que dará seguimiento para conocer los positivos y las necesidades de cada ayuntamiento.

PRUEBAS EN EL AEROPUERTO DE SAN JUAN

Respecto a los test en el Aeropuerto de San Juan, aclaró que se ofrecen a todos los pasajeros las pruebas rápidas -gracias a las 20.000 entregadas a la Guardia Nacional- y que hay ya un registro con nombre y dirección de cada persona que llega a la isla.

González indicó que Sanidad dispone además de 15 máquinas suministradas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) capaces se realizar pruebas moleculares en 15 minutos, aunque se espera a los reactivos necesarios.

LA CURVA DE CONTAGIOS SIGUE SU MARCHA

González matizó que la curva de contagio sigue su marcha y que "hay hospitales y respiradores" suficientes para hacer frente a una situación de crisis sanitaria en la isla.

El secretario insistió además en que la mejor manera de combatir el contagio es por medio del distanciamiento físico y la higiene, además de aconsejar a todo el que pueda que se haga la prueba de detección.

Reconoció que todavía no hay las pruebas suficientes y que el personal sanitario y las fuerzas de seguridad son la prioridad a la hora de usar las disponibles.

Ni la gobernadora ni ninguno de los miembros del equipo médico liderado por Rodríguez acompañaron al secretario de Salud en la conferencia de prensa.