Relato de una víctima de Covid-19

Por Griselle Vázquez Sevilla

gvsevilla@gmail.com

BAYAMÓN — Esta pandemia es seria porque mata a las personas, “por lo que tenemos que mantenernos en cuarentena para salvarnos.”

La expresión surge de Félix Rafael Bonilla Colón quien en pasados días perdió a su esposa María Teresa Ortiz Matos, víctima del coronavirus, mientras actualmente él se protege como paciente asintomático.

Dijo a El Expresso que decidió revelar su terrible experiencia para ayudar a que las personas cobren conciencia de la seriedad de la actual crisis mundial de salud.

La odisea de Bonilla Colón comenzó —según relató al entrevistador Guillermo Soria— el miércoles 25 de marzo, cuando en horas de la madrugada “Maritere,” como le llamaba cariñosamente a su esposa, se levantó “con una tos fuerte, y dolor fuerte de estómago y no podía respirar”, describió Bonilla Colón, recordando que ella ya tenía su sistema inmunológico comprometido por padecer de condiciones pulmonares.

Esa madrugada del 25 de marzo la llevó al hospital. Al salir de la casa no tenía fiebre, pero al llegar a la sala emergencia de Bayamón Health Center (cuatro minutos después), ya tenía fiebre y había generado pulmonía, aspecto que la llevó a ser entubada.

Desde que comenzaron los síntomas hasta el lamentable fallecimiento transcurrieron cinco días, es decir, hasta el lunes 30 de marzo.

EL DESENLACE

En el interín, a Maritere le realizan la prueba del Covid-19 ese mismo miércoles 25 en la noche luego de su traslado al Hospital Ramón Ruiz Arnau (HURRA), donde pasa tres (3) días hasta que reciben los resultados. Este triste proceso culmina con la entrega de sus restos a la funeraria para cremación —tres días luego de su muerte.

“Aunque la funeraria estuvo lista desde el lunes 30 cuando fallece, el Departamento de Salud (DS) no firmó esa semana los relevos de ningún paciente fallecido en la Isla por Covid-19 ni por otra causa, hasta ese jueves”.

Mientras a Bonilla Colón, el esposo, le indicaron que tenía que permanecer aislado en su hogar.

“Y que desde hospital se mantendrían en comunicación respecto al progreso de su condición. Y así fue; el hospital siempre me monitoreó y todos los días me llama una infectóloga del DS para verificar cómo me encuentro”, destacó Bonilla Colón, quien se mantendría bajo observación de los profesionales hasta este pasado martes 14 de abril y tendría que someterse, nuevamente, a otra prueba.

Bonilla Colón, quien aún desconoce dónde o cómo pudo haberse contagiado su esposa, se ha propuesto honrar su memoria, educando a otros acerca de la enfermedad.

“El coronavirus es una enfermedad seria que puede terminar con una vida. Exhorto a seguir las leyes para que todos juntos podamos combatir esta pandemia que tanto tristeza y dolor nos esta dando a nivel mundial,” dijo.

AGRADECE ATENCIONES

Bonilla Colón, en la entrevista publicada en el canal de YouTube de Pocho Pocho— explicó que considera que, en el Hospital Regional Ruiz Arnau, de Bayamón, tuvo excelente trato para su esposa y para él mismo.

“El trato en el hospital lo considero excelente; son muy humanos. Obviamente, médicos jóvenes recién graduados y que están muy al día en salud y medicina. Puedo decir que, aunque se ha dicho que el hospital no está preparado, esto no impide el trato profesional y humano de parte del personal médico y de las enfermeras. A mi esposa la trataron como una reina en el hospital’, recalcó.