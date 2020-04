PNP y PPD buscan nuevas fechas

Por Ismael Torres

Especial / EL EXPRESSO



El liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) trabajan a toda prisa en acuerdos para volver a pautar sus respectivas primarias de cara a las próximas elecciones generales.

Las primarias de ambos partidos para elegir sus respectivos candidatos a la gobernación, a la comisaría residente, legisladores por acumulación y de distrito para el Senado y la Cámara de Representantes y alcaldías estaban pautadas para el próximo 7 de junio. No obstante, a causa de la pandemia de Coronavirus, las mismas serán pospuestas para el próximo 2 de agosto, según acuerdos preliminares.

Esa es la fecha límite, según expertos electorales para poder cumplir con los términos mínimos dispuestos en la ley electoral ya que después de esas primarias podrían surgir pleitos de candidatos que impugnen los resultados y hay que disponer de tiempo para atendernos.

Lo más complicado de ese calendario es que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tiene que tener para mediados del mes de septiembre el listado oficial de los nombres de todos los candidatos que aparecerán en las papeletas, porque hay que imprimirlas y tomar decisiones adicionales relacionadas con el cierre del registro electoral de manera que se sepa oficialmente el número final de votantes.

A eso se agrega que la CEE tiene que tomar una serie de decisiones sobre los colegios que abrirá y dónde, a base de ese número final de votantes, así como imprimir otros materiales para los colegios que se establezcan.

POCO TIEMPO

La expresidenta de la CEE, Lcda. Liza García Vélez ha planteado que el organismo electoral tiene muy poco margen para tomar decisiones que conlleven contratar servicios con suplidores, como son urnas de votaciones, las máquinas de escrutinio electrónico que se usarían y la contratación de otros servicios, así como la coordinación con la Policía y otras agencias para la custodia y transporte de los materiales electorales desde el día antes de las votaciones.

“El calendario que tenemos es muy ajustado y las decisiones que se tomen no se podrán cambiar una vez se establezcan esas fechas porque no hay tiempo que perder”, dijo García Vélez.

El presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, anunció que esta semana reuniría al directorio de su partido para decidir todos esos asuntos relacionados con las primarias y las elecciones generales. Se espera que para la última semana de este mes de abril los cuerpos legislativos se reúnan para aprobar el nuevo calendario electoral.

En el camino hay preocupación de la oposición con algunas propuestas que pueda impulsar el PNP para el voto por correo. García Vélez entiende que el registro electoral vigente no tiene la información actualizadas de los votantes como para impulsar un sistema de votación por correo, y mucho menos por la vía electrónica porque no hay ni el dinero para costear ese proceso ni hay información actualizada para asegurarse que los votantes puedan emitir su voto desde sus residencias vía electrónico.

El presidente actual de la CEE, Lcdo. Juan Ernesto Dávila Rivera, entiende que “los comisionados (electorales) siguen en comunicación con los presidentes de los partidos para proponer legislación necesaria para las primarias en una fecha posterior”, dijo.

Desde finales de marzo, los presidentes del PNP y del PPD, Rivera Schatz y Aníbal José Torres, respectivamente, mantienen un diálogo para acordar una nueva fecha y determinar qué mecanismo es el idóneo para llevar a cabo la elección.

BUSCANDO LA FECHA

Rivera Schatz en particular ha dicho que aún no han llegado a un acuerdo, pero ya está claro que el 7 de junio no habrá primarias.

“Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que posponer la fecha y eso es un buen paso. Estoy mirando la fecha del 2 de agosto” dijo tras aclarar que esa es su idea personal. Explicó que el 2 de agosto, y más tardar el 9 de agosto, porque es mover 60 días las primarias para recuperar los días perdidos.

Mientras, el presidente del PPD sostuvo que ya comenzó a discutir el tema con los aspirantes a primarias de su partido y que espera poderlas discutir a fondo con el liderato y los candidatos.

“Definitivamente, la alternativa más inteligente y más conveniente para el pueblo es la posposición de las primarias”, dijo Torres.

El Código Electoral establece que las primarias locales se celebrarán el primer domingo de junio y que, de cambiarse la fecha, hay que legislar incluso para añadir todo un nuevo andamiaje que facilite la elección.

Mientras, Rivera Schatz no descartó discutir el asunto con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien debe avalar cualquier legislación. Pero, dijo, prefiere —junto al presidente del PPD— llevarle a la gobernadora una “propuesta específica” no tan solo de la fecha sino de los métodos para celebrar la primaria.

PREMATURO EL CAMBIO

Mientras, el precandiato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierlusi, quien busca la candidatura en primarias frente a la gobernadora Vázquez, opinó que “es prematuro estar escogiendo una fecha” o un mecanismo a usar para las primarias.

“Hay que esperar a ver cuándo termina el Toque de Queda. De ahí uno parte para establecer una fecha que sea razonable. Hay cosas que hay que hacer antes de las primarias,” dijo.

Antes de las primarias, la CEE debe, entre otras cosas, culminar con el cierre del registro de electores, la certificación de los aspirantes y el mantenimiento de las máquinas de escrutinio electrónico.

OPCIONES PARA VOTAR

El aspirante a la gobernación por el PPD, Eduardo Bhatia, cree que la primaria debe ser presencial. “Yo prefiero eso, al voto por correo, porque es más seguro. Es más confiable”, dijo.

El alcalde de Isabela y también aspirante a la gobernación por el PPD, Carlos Delgado Altieri, cree que las primarias se pueden realizar en dos días y que propondrá un sistema tipo servi-carro, en el que “la gente no tenga ni que bajarse del vehículo y haya funcionarios cuidando del proceso”.

Por su parte, ex exrepresentante Charlie Hernández, portavoz de la campaña de la aspirante a la gobernación por el PPD, Carmen Yulín Cruz, aplaudió el diálogo entre los presidentes del PNP y del PPD. “Si en esta ocasión quieren incluir al PPD en la discusión, espero que también lo incluyan en la solución que se va a legislar”, dijo.