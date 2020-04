Municipio San Juan reanuda mañana pruebas moleculares de COVID en servicarro

San Juan, 20 abr (EFE News) .- La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto, informó este lunes, que los pacientes que fueron citados para el "servicarro" establecido por el municipio en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Río Piedras para muestras moleculares para COVID-19 fueron citados esta semana a partir del martes, 21 de abril.

"Las citas para el servicarro del CDT de Río Piedras para muestras de COVID-19 se concedieron esta semana a partir del martes, 21 de abril. Las personas que presenten síntomas sospechosos para COVID-19 podrán ir al CDT de Río Piedras o a la Sala de Emergencias del Hospital Municipal", destacó la primera ejecutiva de San Juan en un comunicado.

Carmen Yulín mostró tablas que indican que hasta el viernes pasado las pruebas realizadas para detectaron COVID-19 ascendieron a 1.905 pruebas realizadas de las cuales 126 fueron casos positivos, 1.617 fueron casos negativos y 162 pruebas están pendientes de resultados.

De los 126 casos positivos hay 63 que son de San Juan, el resto son de otros pueblos en Puerto Rico.

"Cuando usted se hace una prueba en el Sistema de Salud del Municipio de San Juan no solo se está haciendo una prueba molecular, sino que si da positivo será evaluado diariamente por un grupo de médicos que podrán detectar si en algún momento de su enfermedad usted necesita tener atención especializada o ser trasladado a una institución hospitalaria. No es solo la prueba es el acompañamiento y que no los dejamos pasar por esta enfermedad solos", agregó.

Por otro lado, la alcaldesa indicó que esta semana el municipio de San Juan continuará con la limpieza y desinfección de la plazas y calles en las áreas más concurridas en San Juan.

El plan de limpieza se realiza los lunes, miércoles y viernes en el Viejo San Juan (plazas y calles), Bahía Urbana, Paseo La Princesa y La Perla.

Los martes y jueves en la Plaza del Mercado de Santurce, calle Loíza y la calle Ashford.

"Exhorto a todos los sanjuaneros y sanjuaneras a seguir las recomendaciones de aislamiento y permanezcan en sus hogares. Si presentan algún síntoma agudo relacionado a COVID-19 (tos seca, fiebre o dificultad respiratoria deben dirigirse a una sala de emergencia", recordó.

El Municipio de San Juan mantiene funcionando todos sus Centros de Diagnóstico y Tratamiento, pero solo se hace la prueba molecular en el CDT de Río Piedras y en el Hospital Municipal", concluyó.