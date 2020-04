Alcalde se querella ante Policía por amenaza de parte de narcotraficantes

San Juan, 22 abr (EFE News).- El alcalde de San Lorenzo, Joe Román, dijo este miércoles que se querelló ante la Policía por la amenaza de un grupo de narcotraficantes por limitarle el paso en una zona que usan para vender drogas ilícitas, como medida de seguridad sanitaria para contener los casos de COVID-19 en el municipio.

Según explicó Román en entrevista con la emisora Radio Isla 1320, las amenazas se deben a unas vallas de hormigón que colocó en varias carreteras del municipio, impidiendo el acceso a las zonas que colindan a estas vías y limitar el flujo de personas e impedir que aumenten los casos por el virus.

"No solamente han tratado de amedrentar a la ciudadanía, sino también a este alcalde, pero yo no tengo miedo, que tiren pa' lante. Yo voy a defender a la gente decente de mi pueblo", resaltó Román en la entrevista.

"Aquí los charlatanes y narcotraficantes no tienen espacio. Son ellos quienes tienen a la ciudadanía dentro de sus casas. No solo por no poder salir de su casa por el coronavirus, sino por amedrentarlos", agregó.

De acuerdo con el alcalde, las amenazas contra él aparecen publicadas en las redes sociales.

"Las vallas están allí para atender una emergencia de salud, pero aquellas personas que tienen negocios ilegales, que piensan que van a amedrentar o que se van a apoderar del pueblo de San Lorenzo y que no van a permitir que personas decentes, que viven en paz, no lo voy a permitir", enfatizó.

Recientemente, el Departamento de Transportación y Obras Públicas ordenó al alcalde Román retirar las vallas como medida de seguridad, pues también ha limitado el acceso a los residentes de la zona, teniendo que tomar rutas más largas para sus quehaceres.

Según dijo Román, desde que limitó el área con oficiales de seguridad privado, agentes de la Policía municipal y paramédicos del municipio, han detectado a unas 200 personas con altas temperaturas en su cuerpo.