Marc Anthony sorprende a sus seguidores interpretando tema de Donny Hathaway

San Juan, 23 abr (EFE News).- El artista de origen puertorriqueño Marc Anthony sorprendió a sus seguidores con un vídeo que colgó en las redes sociales interpretando el tema "A song for you", del legendario cantante estadounidense de soul Donny Hathaway (1945-1979).

Adjunto al vídeo, el intérprete incluyó una reflexión sobre el significado que le da a la música, en especial en este momento de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, y que por el aislamiento social, ha impulsado a que decenas de artistas a realizar presentaciones en vivo en sus residencias y publicarlas en sus redes sociales.

"La música nunca me ha fallado, y en ocasiones como ahora, es donde me refugio. Estoy aquí escuchando una de mis canciones favoritas e interpretándola. Y continuaré haciéndolo. Espero que les guste escucharla, al igual que a mí me gustó cantarla", resaltó el artista.

"A Song for You" es el tema más escuchado de Hathaway en la plataforma musical de Spotify, con más de 41 millones de reproducciones.

El tema, a su vez, formó parte del disco "Donny Hathaway", lanzado en 1971.

La interpretación de la canción por el cantante boricua dura un poco más de cinco minutos.

Aunque la interpretación conmovió a sus seguidores, aún estos esperan a que Marc Anthony ofrezca alguna presentación duradera para deleitar a sus seguidores, tal y como lo han hecho otros destacados artistas a nivel mundial.

Otros artistas como Juanes, Alejandro Sanz, Andrea Bocelli, Fito Páez, y los puertorriqueños Tommy Torres, Cultura Profética, La Secta, Black Guayaba y Hermes Croatto han ofrecido presentaciones duraderas en vivo.

De igual manera, el fin de semana pasado se llevó a cabo el concierto "One World, Together at Home", en el que reunió a artistas como Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, The Killers, Billie Eilish, The Rolling Stones, J Balvin, Lady Gaga, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Maluma, entre otros.