Comisionada pide protección, seguro y beneficios para policía por COVID-19

Asuntos del Consumidor alertan sobre estafas relacionadas con el IRS

San Juan, 25 abr (EFE News).- La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Carmen Salgado, alertó este sábado a toda la ciudadanía ante la posibilidad de que estafadores se aprovechen, en relación al IRS, de la emergencia para lucrarse de los puertorriqueños.

"Recibimos varias confidencias de ciudadanos que, a su vez, recibieron llamadas telefónicas de personas que se hacen llamar empleados del IRS. Según se nos indicó, personas con acento extranjero/hispano que buscan información personal de los constituyentes con la supuesta intención de que puedan recibir el cheque de incentivo federal de 1.200. Es un fraude y es ilegal. Los consumidores deben ser precavidos con la información que brinden en llamadas telefónicas o correos electrónicos", advirtió Salgado.

Salgado aconsejó a no responder correos que puedan ser sospechosos o del que no tengan la seguridad del origen. Los bancos o entidades gubernamentales por lo regular nunca solicitan datos personales a través de un correo electrónico, por lo que no deben responder a la información o compartir información personal para evitar fraude o un robo de identidad.

"Otras de las confidencias que recibimos fue de llamadas fraudulentas en donde la persona se identifica como empleado del Departamento de Salud para dejarle saber que le estarán realizando la prueba del COVID-19 y que para ello necesitan la dirección residencial, lo que es totalmente falso", advirtió.

La secretaria del DACO recomendó a los consumidores a no brindar información personal de ningún tipo en llamadas telefónicas o correos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ya advirtió que la agencia no llamará para pedirles información y el Departamento de Hacienda, por su parte, notificó que estarán enviando un correo electrónico pero no estarán solicitando información personal, sino que deberán actualizar su información en la página de SURI.

Inclusive el correo electrónico enviado por el Departamento de Hacienda advierte que, "la única herramienta digital que el Departamento utilizará para recibir su información bancaria es SURI (suri.hacienda.pr.gov). Por tanto, no provea información de su cuenta bancaria en ninguna otra plataforma electrónica que no sea SURI, ya que no podría se fidedigna", señaló.

Finalmente, la secretaria del DACO recomendó a la ciudadanía acceder las páginas de la Comisión Federal de Comercio y de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor que contienen información útil para el consumidor y sobre cómo evitar esquemas de fraude.