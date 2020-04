Legisladora propone que los voluntarios trabajen en comedores escolares

San Juan, 25 abr (EFE News).- La representante por el Distrito 8 de Bayamón Yashira Lebrón, hizo este sábado un llamamiento a voluntarios para que trabajen en los comedores escolares a través de toda la isla con el objetivo de confeccionar y despachar comidas preparadas a todas las familias afectadas por el impacto de la pandemia del COVID-19.

De esta manera la también presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros se unió a la petición de muchos para que el Departamento de Educación abra los comedores para que se realicen entrega de alimentos confeccionados durante el toque de queda y el confinamiento.

"No cabe duda de que nuestra gente está sufriendo grandemente los efectos del COVID-19. Muchos no tienen dinero para hacer compra de alimentos, otros no les da el dinero que reciben de ayuda social, mientras que algunos carecen de equipos como estufa para confeccionar los alimentos. Por eso es vital que se abran los comedores escolares, todos y de manera inmediata", expresó Lebrón.

"Entendemos que existen trabajadores de comedores escolares que tienen la edad que mas propensa se encuentra, según estadísticas disponibles, de tener complicaciones con el COVID-19. Esas personas vulnerables se tienen que proteger. De la misma manera, entendemos que hay mucha gente dispuesta a ayudar en esta emergencia, podemos emplearos de manera voluntaria para que asistan en los comedores escolares", dijo la legisladora en un comunicado.

"Tenemos que buscar alternativas reales y viables para ayudar a nuestra gente en estos momentos. Los voluntarios para laborar en los comedores escolares son una opción real que se debe analizar profundamente", añadió la legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP).