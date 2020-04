Gobernadora Puerto Rico pide investigar denuncias presuntos acoso sexual menores

San Juan, 26 abr (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ha emplazado al Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a que sigan de cerca e investiguen un presunto caso de acoso sexual por parte de los propietarios de dos empresas de lujo a menores de edad a cambio de fotos y favores.

Los hechos han sido denunciados en los últimos días en las redes sociales por algunas de las menores.

"Luego de ver varias alegaciones de jóvenes sobre un supuesto patrón de hostigamiento, me comuniqué con Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Policía para que se trabaje en conjunto con las autoridades federales. Es una situación altamente preocupante e inaceptable, y debe investigarse con prioridad", indicó la gobernadora en un tweet.

"Me reafirmo en que es imperativo que las agencias de ley y orden se comuniquen con las denunciantes para investigar y ofrecer la ayuda necesaria", dijo en un tweet posterior en el que recuerda la necesidad de denunciar este tipo de situaciones.

Por su parte, el DSP indicó a través de las redes sociales que está en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para atender las denuncias que han realizado varias jóvenes a través de las plataformas sociales.

"Se asignó personal de la Unidad de Interpol y la División de Delitos Sexuales", indicó el DSP a través de twitter.

nte el referido de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, hace un llamado a todas las víctimas de acoso sexual por internet a que se comuniquen con las autoridades para denunciar la conducta y asistir en el procesamiento de los responsables.

A su vez, la secretaria de Justicia, Dennise N. Longo, indicó que a tono con la campaña de concienciación "Levanta Tu Voz" lanzada por el Departamento la semana pasada como reconocimiento de la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Crimen, "exhortamos a las personas que tengan información personal sobre conducta que pueda constituir delito a que se comunique con nuestro personal y nos provea los datos que nos permitan tomar acción sobre el asunto".

"Sin el testimonio y disponibilidad de las víctimas y testigos para participar de los procesos, conducta tan reprehensible como la reseñada en los medios puede quedar impune", indicó en un comunicado.

"Todas estas agencias de ley y orden, a nivel estatal y federal, estamos en comunicación y disponibles para tomar acción. Necesitamos recibir los datos directamente de las víctimas para poder atajar la conducta de quienes atentan contra la integridad de las mujeres, la inocencia de nuestros niños y la paz y sosiego de nuestros ciudadanos", expresó la Secretaria Longo.

Añadió que el Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de la División de Servicio a Víctimas y Testigos de Delito "cuenta con un grupo de especialistas que están disponibles para brindar apoyo y orientación a todas las personas que pudieron haberse visto afectadas por un patrón de hostigamiento y explotación sexual infantil como el que se ha estado denunciando en las redes sociales." La División tiene disponible técnicos, psicólogas y consejeros en acoso y abuso sexual para ayudar a las víctimas, incluso antes de la radicación de cargos".

"Estamos aquí para ayudarte. Comunícate inmediatamente. No lo dejes para más tarde. Toda información se manejará en estricta confidencialidad, y con la dignidad, respeto y sensibilidad que las víctimas ameritan", concluyó la titular de Justicia.

Por su parte, la procuradora interina de las mujeres, Madeline Bermúdez, indicó, en un comunicado, que en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) "estamos alertas ante las acusaciones que han hecho menores y jóvenes sobre posibles patrones de hostigamiento al que fueron sometidas por parte de un hombre a cambio de fotos, favores y lujos. Estas son unas alegaciones sumamente serias a las que tenemos que prestarle mucha atención".

"No obstante, en OPM exhortamos a todas las mujeres que sean víctimas o conozcan información sobre este particular a comunicarse con las autoridades pertinentes y hacer las denuncias. De igual forma, pueden llamar a nuestra línea confidencial 24/7 al 787-722-2977. Que no se quede en las redes sociales. Este comportamiento es ilegal y debe ser atendido a la brevedad", recalcó.

Por último, señaló que repudia "todo acto violento que atente contra la dignidad de la mujer y el ser humano. Continuaremos trabajando incansablemente para educar y concienciar sobre todos los ámbitos de la violencia; un mal que día a día nos aqueja y constantemente se demuestra en contra de las mujeres".