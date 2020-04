Dilema con los comedores

Por Gabriel Orlando Santos

De CyberNews

Los directivos de dos organizaciones sin fines de lucro coincidieron en que Puerto Rico se encuentra sumergido en una crisis alimentaria, que se ha agravado por la pandemia del coronavirus Covid-19, que también afecta la isla, y por la falta de entidades capaces de mitigar esta problemática.

Una de ellas, Denise Santos, presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico, entidad dedicada a la distribución de alimentos a poblaciones necesitadas, sostiene que esta crisis es “brutal,” y que “los cuentos, las historias, la desesperación, la palpamos todos los días a través del teléfono, a través de la página web y estamos tratando de poder llegar a tantas personas como nos es posible, pero la demanda es tan grande que no damos abastos.”

Enseguida agrega que “ninguna organización sin fines de lucro en el país tiene la capacidad y los recursos para llegar a todas las personas necesitadas en el país. Podemos cubrir ciertas poblaciones o ciertas áreas, pero decir que el Banco de Alimentos o cualquier otra organización puede cubrir y reemplazar al gobierno en esta tarea, eso es imposible”, dijo Santos en entrevista radial (WKAQ).

Las declaraciones se dan en momentos en que se debate la apertura de los comedores escolares para ofrecer los alimentos a los niños desventajados, dado el cierre de las escuelas como medida de control de los contagios del coronavirus.

PASANDO HAMBRE

“Aquí hay gente pasando hambre. Si cogemos la niñez en Puerto Rico, seis de cada 10 niños están bajo el nivel de pobreza y una tercera parte de ellos está en pobreza extrema. Si no fuera por los comedores escolares que les sirven a ellos dos comidas al día, estos niños no tendrían nada que comer”, agregó Santos.

El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Marcos Santana Andújar dijo en entrevista radial (NotiUno) que “estamos en una emergencia alimentaria, aunque no se quiera reconocer así. Las familias están pasando hambre. Los niños en este país pasan hambre. En nuestro país hay niños viviendo en pobreza. Hay familias que no pueden acceder a alimentación segura. Estamos en plena crisis y si no actuamos de inmediato, nos va a ir peor.”

Coincidió en que no existe una organización en Puerto Rico con la capacidad de atender el tema del hambre y que los comedores escolares hay que abrirlos.

Indicó que, según datos del economista, José Caraballo Cueto, el 78% o más de 200 mil niños del sistema de educación pública, viven bajo el nivel de pobreza y que la única comida segura que tenían muchos de ellos, era el desayuno y el almuerzo de los comedores escolares.

La Presidenta del Banco de Alimentos dijo además que esta problemática se agrava por la cantidad de personas que se quedaron sin empleo por la emergencia del coronavirus.

Según datos de la subadministradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) del Departamento de la Familia (DF), Glenda Gerena, actualmente hay sobre 340 mil menores activos en el PAN, “lo que realmente significa que hay una situación de pobreza en la isla”.

EN TOA BAJA

Sobre el aspecto del hambre que debilita la salud de nuestra gente, el alcalde toabajeño, Bernardo (Betito) Márquez García se alineó del lado de quienes piensan que entre las reaperturas debe figurar en primer orden los comedores escolares.

“Ante la cantidad de personas de la empresa privada, que se quedan desempleados, el hambre se dispara. Hemos podido identificar 3,000 mil solicitudes para los beneficios del PAN”, describió Márquez García, quien considera que para encontrar soluciones hay que sentarse a dialogar para resolver.

“Puedo entender la situación con las empleadas de comedores escolares y su preocupación, pero hay personas voluntarias que estarían dispuestas a trabajar; lo importante es abrir los comedores”, declaró.

EN CATAÑO

Esta semana, el alcalde de Cataño, Félix (Cano) Delgado, inició un programa de distribución de 2,000 desayunos y la misma cantidad de almuerzos en su municipio. Sostiene que no es exagerado decir que en Puerto Rico hay gente pasando hambre en la emergencia actual por el coronavirus.

“El hambre no discrimina con nadie”, afirmó el Alcalde al relatar que la primera persona en llegar a uno de los puntos de distribución de alimentos en su pueblo, fue una abogada. “Una abogada. ¿Tú te imaginas lo que ella tuvo que pensar para llegar a buscar un plato de alimentos para su hijo?”, exclamó Delgado en un episodio del podcast Con Los Editores.

“Van a tener que hacer algo porque ya la gente se está desesperando. No es cuestión de que te quedes en tu casa, es que no tienes compra en tu casa”, dijo sobre la agilidad del gobierno para proveer las ayudas como el desempleo y el Programa de Asistencia Nutricional, además de los incentivos locales y federales que no han llegado a los ciudadanos.