Los padres piden los alimentos

Por Tatiana Díaz Ramos

Centro de Periodismo Investigativo

Los testimonios de decenas de familias con estudiantes en el sistema de educación pública que necesitan alimentarse durante el toque de queda no han sido suficientes para convencer —hasta este pasado miércoles en la tarde— al Departamento de Educación (DE) de abrir los comedores escolares para preparar comidas balanceadas para llevar.

Entidades como la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto Rico y el Instituto Nueva Escuela (INE) han documentado el sentir de esta población.

La encuesta del INE, en la que participaron 2,700 familias de niños en el sistema Montessori reflejó que el 68% están preocupadas por proveer alimentos a sus hijos y 56% dijeron que usarían el comedor de la escuela si estuviera disponible.

Además, el 4% de las asistentes de escuelas Montessori afirmaron tener conocimiento de que algún estudiante o su familia pudiera tener escasez de alimento a causa de esta emergencia.

La líder comunitaria del sector Playita en San Juan, Rosalyn Hernández, es una de las personas que confirmó esta preocupación en un vídeo en el que la madre de un adolescente de 16 y un bebé de seis meses describió que, “lo más difícil de esta situación es que la comida se acaba y no puedes salir, no puedes trabajar. Los hijos están ahora 24/7 en la casa, no tienen servicio de comedores…”.

La maestra de la escuela intermedia Gloria M. Borrero, de Guayanilla, Amarilis Nazario, contó que “hubo un padre en uno de los chats de la escuela que avisó que se le iba a acabar el Internet en el teléfono y que eso no iba a ser prioridad [para las tareas escolares]. Primero es comprar comida”.

Por los pasados cinco años, el nivel de pobreza entre menores de edad se ha mantenido constante, pero con una tendencia al alza del 56% al 58%, analizó el Instituto de la Juventud (IDJ) en su Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud de 2019.

El desempleo también es un agravante, puesto que 47% de las familias tiene uno o ambos padres sin trabajo. La falta de trabajo se recrudeció desde la declaración de la emergencia por el coronavirus, lo que se refleja en las más de 170 mil solicitudes de desempleo al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Las solicitudes al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) también aumentaron desde esa fecha. En enero, el Departamento de la Familia aprobó 8,538 solicitudes al PAN, en comparación con las 10,258 aprobadas desde el 12 de marzo, cuando la Gobernadora declaró la emergencia.

Leisha Negrón es terapista del habla y luego de la pausa obligada por los sismos a principios de año, solo pudo trabajar un mes. Es madre soltera de un niño de cinco y una niña de ocho años. Ambos estudian en la escuela pública Montessori Juan A. Sánchez, de Juncos. “Todavía estoy luchando el desempleo. Solicité los cupones, pero yo sin trabajar… ayudan, pero no dan. Dura como para dos semanas. Las otras dos empato con lo que tengo o con la pensión alimentaria, cuando la pasan. Si abrieran los comedores, yo que vivo cerca, sería más fácil. Si no hubiera gente del comedor que quisiera trabajar, voy de voluntaria”, contó.

Puerto Rico recibe la menor asignación mensual del PAN por individuo: $112, en comparación con los 50 Estados y territorios que en promedio reciben $261, según datos del programa federal recopilados por el Center on Budget and Policy Priorities.

Quienes normalmente reciben, al menos, 10 comidas a la semana en los comedores de las escuelas públicas no tienen este alimento desde la orden del toque de queda el pasado 16 de marzo.