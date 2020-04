Departamento de la Familia lanza una campaña contra maltrato a menores

San Juan, 30 abr (EFE News).- El secretario interino del Departamento de la Familia (DF), Eddie A. García, informó este jueves del inicio de una campaña educativa sobre la prevención del maltrato a menores durante la emergencia por el COVID-19, ante una inusual baja de referidos a través de su Línea de Denuncias.

Bajo el lema "Cada niño merece crecer sintiéndose seguro y amado", la agencia promueve el uso de estrategias para evitar el maltrato a menores y orienta sobre la disponibilidad de la línea de denuncias de maltrato.

Ante una merma sostenida en los referidos de maltrato durante la emergencia, la campaña del Departamento de la Familia busca proveer consejos prácticos sobre cómo prevenir el maltrato dentro del contexto familiar, así como promover los servicios de consejería e información de su Línea de Denuncias de Maltrato y la línea de Orientación Familiar.

"Sabemos que esta tendencia se está repitiendo en otras jurisdicciones que están bajo medidas de distanciamiento social, y es importante destacar que esta disminución en las cifras no necesariamente significa que haya menos casos de maltrato", expresó el Secretario Interino del DF en un comunicado.

"Uno de los factores que puede influir es la falta de interacción de los menores con personas externas al núcleo familiar, como maestros, consejeros, trabajadores sociales y cuidadores, que muchas veces son quienes observan y denuncian las situaciones de maltrato", explicó.

Entre el periodo del 15 de marzo al 27 de abril del 2020 se han recibido 795 referidos de maltrato a menores, mientras que durante el mismo periodo del año 2019 se recibieron 2.030 referidos.

Esto refleja una diferencia de 1.235 referidos menos recibidos, al comparar con el mismo periodo del 2019.

"Por quinta semana consecutiva hemos observado esta merma en referidos, que no compara con otros periodos anteriores. Exhortamos a familiares, vecinos, hermanos, padrinos a que estén vigilantes y procuren comunicarse con los menores, conocer cómo se encuentran y si están seguros. Esta es una tarea que nos toca a todos", aseguró el Secretario Interino.

"Aunque hemos visto tendencias de números totales bajos durante mas de tres años por factores de merma de población infantil, baja tasa de nacimientos y alta migración, nunca la hemos visto en esta magnitud de cambio en un solo mes", remarcó.

La campaña educativa hace un llamado urgente a familiares y vecinos que conozcan situaciones de maltrato a menores a referirlas a través de la Línea de Denuncias del DF, que se encuentra activa 24/7.

Por otro lado, el Procurador General de Estados Unidos William P. Barr ordenó a todas las Oficinas de los Fiscales Federales de los Estados Unidos a investigar toda querella de acoso sexual relacionada con vivienda como resultado de la actual pandemia COVID-19, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Mientras que Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos adoptan medidas drásticas para frenar la propagación de COVID-19, muchos ciudadanos han perdido sus empleos y muchos otros han visto una reducción en sus ingresos.

Estas pérdidas han obligado a muchos a buscar reducciones o suspensiones de sus pagos de arrendamiento.

Muchos propietarios han respondido a estas circunstancias comprensivamente y con cuidado, tratando de trabajar con sus inquilinos para ofrecer ayuda durante esta crisis.

Sin embargo, se ha reportado que otros propietarios han respondido a las solicitudes de aplazar el pago del alquiler con demandas de favores sexuales y otros actos de conducta sexual no deseada.

"Tal comportamiento es despreciable y es ilegal", indicó en un comunicado.

Desafortunadamente, "la mayoría de las víctimas que experimentan este tipo de abuso nunca lo denuncian. Temen que las represalias pongan en peligro su capacidad de proporcionar refugio para ellos y sus familias", manifestó.

El Fiscal Federal Muldrow declaró, a su vez, que las "prácticas de los depredadores relacionadas con la COVID-19 son particularmente inquietantes ya que estos propietarios se aprovechan de nuestra crisis nacional actual al hostigar sexualmente a las personas que necesitan vivienda. La Fiscalía Federal no dudará en intervenir cuando ocurra una conducta tan despreciable. Este comportamiento no se tolera en tiempos normales, y ciertamente no se tolerará ahora".