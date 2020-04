Bad Bunny tomará acción contra miembro equipo acusado por mujer de agresión

San Juan, 30 abr (EFE News).- El trapero puertorriqueño Bad Bunny dijo este jueves que tomará "acción" contra un miembro de su equipo de trabajo acusado por una mujer de presunta agresión sexual.

En una carta que publicó el miércoles en su cuenta oficial de la red social twitter titulada "Sinceramente, yo", el artista boricua apoyó a toda mujer que proteste o acuse a un hombre de acosar y/o atacarla sexualmente.

El desahogo de Bad Bunny proviene después de que el fin de semana pasado, varias mujeres publicaran en sus redes sociales una ristra de pantallazos con contenido de índole sexual de hombres adultos que las escribían cuando estas fueron menores de edad.

Y entre ese grupo de hombres adultos, presuntamente, se incluye a un miembro del equipo de trabajo de Bad Bunny de quien alegan que agredió sexualmente a una joven.

"Lo primero que digo es, que sigan exponiendo a todos sin miedo, nunca se queden calladas si así lo sienten. Admiro su valentía y fortaleza porque entiendo que no es fácil, y créanme que si digo que las entiendo es porque las entiendo", dijo Bad Bunny en su texto publicado en la red social.

"Me chocó demasiado ver mi nombre por ahí aunque sé que fue con la intención de que yo me enterara, pero tarde o temprano me iba a enterar y claro que tomaré acción", afirmó el artista.

Ante ello, aseguró que "en mi vida personal y equipo de trabajo no hay espacio para estas conductas, y se hará lo que se tiene que hacer", al tiempo en que dijo que "a otros, hace mucho los alejé de mi círculo por otras razones".

"Aun así duele saber todo esto. No es fácil enterarte por tw (Twitter) que gente que han sido cercanas a ti hacen este tipo de cosas, cosas contra las que yo trato de luchar o por lo menos aportar un granito, a pesar del estereotipo del genero musical que interpreto (sic)", admitió.

"Las decisiones y acciones de cada persona son individuales y yo por mi parte vivo tranquilo porque se quien soy y me causa mucha vergüenza e incomodidad ver mi nombre rondando por estos temas. No es justo, mi mano está muy pero muy lejos de todo esto", enfatizó.

No obstante, dijo que dichas acusaciones "son delicadas, y hay que ser responsables a la hora de hacer una acusación", pero que aún así "hay que hacerlas!! claro que si!!, pero "con firmeza, pero con mucha pero mucha responsabilidad de nunca involucrar a terceros que no tienen ni la remota existencia en dicho suceso".

"Un abrazo fuerte a quien lo quiera recibir, y mucha fortaleza a cada una de las víctimas que a diario sufren de estas y muchas atrocidades mas. Aquí me tienen siempre!!!", puntualizó.