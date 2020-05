Representantes del PNP apoyan que Comisión de Elecciones comience a trabajar

San Juan, 1 may (EFE News).- Legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) apoyaron la solicitud del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, para que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) desarrolle planes de trabajo y coordinación, con todas las medidas de seguridad disponibles, de cara a las primarias.

El expresidente de la Cámara baja, José Aponte, junto a los representantes Maricarmen Mas, Víctor Parés, Pedro Julio Santiago y Eddie Charbonier, entre otros, pidieron este viernes en un comunicado el inicio de la actividad.

"La democracia se tiene que fortalecer en todo momento y la base de este tipo de gobernanza son los procesos electorales, por eso apoyamos el pedido para que la CEE comience, con las medidas de seguridad necesarias, a crear un plan de acción conducente a la celebración de las primarias, primer paso democrático de este año", señala el comunicado.

"Los procesos democráticos, como los derechos constituidos en la constitución de nuestra nación, los Estados Unidos, así como la de Puerto Rico, se tienen que salvaguardar en todo momento. La democracia se tiene que practicar y para ello es imperativo el proceso 'primarista y eleccionario'", subraya el comunicado.

"Es por ello que solicitamos que la CEE inicie inmediatamente el proceso de coordinar para la celebración de la primaria. Todos los empleados de la Comisión se les debe brindar los salvaguardas necesarios para hacer su trabajo", indica.

"El plan de acción para trabajar en estos tiempos ya esta hecho y probado, lo hacen los empleados que trabajan en supermercados y farmacias, que toman todas las medidas de seguridad y el impacto del COVID-19 en estos trabajadores de estos dos sectores, que trabajan con el público todo el tiempo, es mínimo según los números disponibles", detalla el comunicado.

"La piedra angular de la democracia, las elecciones y primarias, no puede ser cuando nos convenga o no, se tiene que dar siempre. En el momento que juguemos o cambiemos las reglas, por la razón que sea, se trastoca la democracia y eso no debe pasar jamás", se indica.

"Entendemos que los preparativos deben comenzar en la CEE para cuando se determine la fecha de la primaria este todo listo y se pueda realizar ese ejercicio, ese derecho que tiene nuestra gente de escoger a sus líderes libremente", agregaron los legisladores", apunta.

"No existe razón para que alguien tenga que escoger entre su salud y sus derechos. Los derechos no pueden sobrepasarse uno encima de otro, todo son igual de importantes y tiene precedente. Podemos celebrar una primaria y una elección segura para el pueblo y los oficiales que la trabajen. Para ello necesitamos comenzar el proceso ya", finalizaron.