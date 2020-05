La Universidad de Puerto Rico reconoce la labor de investigadores y estudiantes

San Juan, 1 may (EFE News).- La Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPR-Cayey) reconoció la labor que realiza un grupo de investigadores y estudiantes de la institución para atender los sismos y el COVID-19 en la isla a través del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III).

La institución educativa informó este viernes a través de un comunicado de que entre los logros destacados se encuentran tres subvenciones otorgadas a Patricia Noboa, del Departamento de Ciencias Sociales, quien dirige la Clínica Legal Psicosocial, para ampliar los servicios en las comunidades San Isidro de Canóvanas y Villa del Carmen en Ponce que fueron afectadas por los sismos.

Además, se aprobó una nueva propuesta de fondos subvencionados por la "Alzheimer's Association Research Grant to Promote Disparity" a Patria López, del Departamento de Inglés.

Esta propuesta trabajará en los campos de lingüística, salud y redes sociales, enfocándose en la población de cuidadores de personas con demencia en los municipios de Cayey, Cidra y Comerío.

El recinto también destacó la labor de los docentes e investigadores que realizan esfuerzos para educar y orientar a la ciudadanía de cara al COVID-19, como lo ha hecho José Caraballo, del Departamento de Administración de Empresas y Director del Centro de Información Central adscrito al instituto.

Caraballo se ha destacado por resaltar la relevancia del desarrollo de políticas públicas asociadas a la pandemia desde una perspectiva interdisciplinaria, entre la epidemiología y la economía con sus artículos de prensa local y entrevistas en medios de los Estados Unidos, tales como ABC News.

"En medio del momento crítico que vivimos en la isla y de los retos que enfrentamos como comunidad universitaria, nos llenan de orgullo los recientes logros de nuestros investigadores y estudiantes apoyados por el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III) en la Universidad de Puerto Rico en Cayey", dijo Glorivee Rosario, rectora de la UPR Cayey.

También se reconoció a Ricardo Chiesa y a sus estudiantes por la aprobación de su artículo "Potential Anxiolytic Effects of Brown Algae Organic Extracts in Drosophila Melanogaster Using the Dark/Light Box Test", a ser publicado en la revista Journal of Undergraduate Research Students (JOUST) de la UPR-Mayagüez.

El mismo documenta el hallazgo de un extracto orgánico del alga Stypopodium zonale, la única especie de ese género en las costas de Puerto Rico, que posee capacidad de disminuir el miedo y los comportamientos asociados a la ansiedad.

Finalmente, se reconoció a Isar Godreau, Investigadora del III, quien ha sido designada a la facultad del Brandeis University School of Arts and Sciences como la "Madeleine Hass Russel Visiting Professor in Latin American and Latino Studies" para el segundo semestre del Año Académico 2020-2021.