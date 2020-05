El Gobierno recibe más de 600 certificaciones de comercios listos para operar

Buscan moratoria de 12 meses en reporte al crédito ante pandemia de COVID-19

San Juan, 6 may (EFE News).- El representante penepé José Aponte dijo este miércoles que evalúa las acciones para que las compañías de reporte de crédito Equifax, Experian y TransUnion extiendan por un año el mismo nivel de crédito que tenían los ciudadanos antes de haberse decretado la pandemia mundial del COVID-19.

Y es que según indicó Aponte en un comunicado de prensa, la pandemia ha provocado que cientos de personas hayan perdido sus trabajos, por lo que sus ingresos se han afectado y que esta crisis podría prolongarse por un año más.

"Es vital que el crédito de nuestra gente no sufra por esta situación de índole histórica. Por eso estaremos evaluando las acciones para que no se afecte la empírica (puntuación de crédito) de nuestra gente", señaló Aponte.

Entre las acciones en estudio que propone el legisladora, están el que las tres empresas de medición de crédito validen el último informe del mes de febrero de 2020 como la puntuación del ciudadano por un espacio fijo de 12 meses a partir de marzo de este año.

También, se está evaluando someter legislación para que toda entidad financiera en Puerto Rico emita una certificación a estas tres empresas corroborando el impacto de esta pandemia en el crédito de sus clientes y solicitando que no se afecte el nivel de empírica de los mismos.

"Mucha gente, aun después de que eliminarse el toque de queda, no tendrán trabajo y se verán forzados a incumplir con algunas de sus obligaciones crediticias, como el pago del vehículo de motor, tarjetas de crédito e hipotecas, entre otros. No es justo que se penalice a nuestros consumidores por esta pandemia. Si se hace, se les hará muy difícil recuperarse de esto y eso no es apropiado", afirmó.

"Por eso estaremos trabajando un paquete de medidas legislativas, así como estaremos en los próximos días enviando cartas a las agencias Equifax, Experian y TransUnion para comenzar a delinear un plan de acción que permita establecer un periodo de gracia crediticia de 12 meses. Esto seria un salvavidas para nuestra gente", añadió el líder.