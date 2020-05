Comisionada anuncia 35 millones para Educación y Salud en varios municipios

San Juan, 8 may (EFE News).- La comisionada residente, Jenniffer González, anunció este viernes la aprobación de 35.071.277 en fondos federales del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para atención a niños y servicios de salud al igual que del Departamento de Educación federal para diversos programas institucionales.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), asignó 2.754.379 a Servicios de Salud Primarios de Barceloneta, Inc. para salud, señaló en un comunicado este viernes.

A estos centros se les conocen como Centros 330 porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica asequibles.

Por otro lado, la Administración de Niños y Familias del HHS asignó varios fondos dentro de la categoría de servicios sociales para Head Start bajo el programa de asistencia por desastre que se dan para la etapa de reconstrucción por el huracán María, bajo la Ley Bipartita de Presupuesto del 2018.

Como parte de esta asignación, el Municipio de Barceloneta recibirá dos asignaciones de 4.456.192 y 269.122 dólares; el municipio de Dorado recibió 483.229 dólares; el municipio de Humacao recibió 2.041.869; Utuado, 149.955; la Fundación para el Desarrollo de Hogar Propio Inc, dos partidas de 5.115.087 y 250.000 dólares; Quintana Baptist Church, 300.000 y el Taller Educativo de Caguas, 704.882.

De igual forma, en los fondos asignados para centros Head Start y Early Head Start dentro del programa de servicios sociales, el municipio de Humacao recibirá dos asignaciones de fondos de 8.183.551 y 1.434.731 mientras el municipio de Isabela recibió 2.212.974.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de estos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

A través de la oficina de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/ CDC-NCEZID National Center for Zoonotic, Vector-Borne, y Enteric Diseases (CK), el Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá 6.522.620 en fondos para el programa "CDC-RFA-CK19-1904.NU50 2019 Epidemiology and Laboratory Capacity (ELC) for Preve" como parte del proyecto "Epidemiology and Laboratory Capacity for Prevention and Control of Emerging Infectious Diseases (ELC)" en la categoría de servicios de salud.

Por otra parte, el Departamento de Educación federal asignó 96.318 al Departamento de Educación de Puerto Rico bajo el programa "School Emergency Response to Violence (Project SERV)" para servicios relacionados con la educación a corto y largo plazo para agencias educativas locales (LEA, en inglés) e instituciones de educación superior (IHE, en inglés) para asistirlos con la recuperación de un evento violento o traumático en el que el entorno de aprendizaje se haya visto interrumpido.

Estos fondos fueron solicitados por el Departamento de Educación de Puerto Rico con relación a los numerosos terremotos y réplicas recientes que afectan la isla.