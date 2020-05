Primer paciente de Covid-19 con transfusión de plasma en el sur, se recupera

San Juan, 8 may (EFE News).- La alcaldesa de Ponce, María E. Meléndez, informó este viernes de la recuperación favorable del primer paciente transfundido con plasma convaleciente en el Hospital San Cristóbal, que forma parte del Health Task Force of the South.