Exgobernadores destacan informe de asociación científica contra voto internet

San Juan, 9 may (EFE News).- Los exgobernadores Sila María Calderón, Alejandro García Padilla y el que fuera alcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo destacaron el informe de la Asociación Estadounidense para el Avance Científico (AAAS) contra el voto por internet que propone el código electoral de la gobernadora, Wanda Vázquez.

Los tres antiguos mandatarios informaron este sábado a través de un comunicado de que la AAAS, con presencia en 91 países y que publica la revista Science, le envió el informe a la gobernadora solicitándole que no dé paso a este sistema de voto electrónico por su vulnerabilidad al fraude electoral, al robo de identidad y por poner en peligro la privacidad de los electores:

"Este Informe, firmado por más de cincuenta instituciones, centros de investigaciones, ingenieros y constitucionalistas confirma los estudios de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, la ACLU -American Civil Liberties Union-, el Comité de Inteligencia del Senado de EUA entre otros", destaca el comunicado.

Resalta el comunicado que la única jurisdicción en Estados Unidos que impulsa este voto electrónico es la legislatura de Puerto Rico.

"Tampoco se ha hecho ni siquiera un estimado del costo de dicho proyecto en contra de las disposiciones legales vigentes cuando se obligan fondos públicos", subraya el comunicado de los antiguos funcionarios.

"A menos de 6 meses de las elecciones, concluido el periodo de radicación de candidaturas, y en la semana pico de la pandemia, se le somete este proyecto a la gobernadora", añadieron.

"En Puerto Rico se ganan las elecciones con votos limpios, no con leyes engañosas que invitan a votar los que no viven en Puerto Rico, a no respetar la intención del votante y a dar un golpe de estado en la Comisión Estatal de Elecciones. La gobernadora está a tiempo de invitar al consenso y no a la confrontación, de convocar al diálogo y no a la imposición", concluyeron.

El presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, solicitó también esta semana a la gobernadora que cumpla la palabra empeñada antes de ser candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP) y vete el código electoral aprobado.

Torres subrayó que el código electoral fue aprobado sin consenso y con la oposición de las minorías y varios sectores sociales que han expresado el rechazo a una medida diseñada para conseguir que el PNP se perpetúe en el control de la Comisión Estatal de Elecciones.

"Desde noviembre del pasado año y en repetidas ocasiones a través de este año, el Partido Popular le manifestó a la gobernadora su oposición y le solicitó que no firmara el proyecto", recordó.

Denunció que el código electoral está plagado de interrogantes y repercute en la confianza de los electores.

El proyecto fue aprobado en noviembre pasado por las dos cámaras legislativas de la isla, controladas por el Partido Nuevo Progresista (PNP), provocando así el rechazo de la oposición por entender que supone un recorte para los derechos de los ciudadanos.

La medida establece entre otras medidas el voto por internet, una nueva definición de lo que será el partido con mayoría parlamentaria y cambios en los mecanismos para seleccionar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El nuevo estatuto establece además que los electores no videntes o con otras discapacidades, con graves problemas de movilidad y los que sean elegibles para voto ausente podrán ejercer su derecho al voto a través de internet.

El nuevo código electoral para Puerto Rico impondría también el voto simbólico por parte de los electores de la isla por el presidente de los Estados Unidos, que entrará en vigor a partir de las elecciones de 2024.